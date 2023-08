Barra Mansa promove um domingo cheio de atividades para todas as idades

Barra Mansa – O domingo (27) em Barra Mansa foi de programações diversas para todas as idades. O espetáculo ‘A fantástica floresta’, apresentado pelo grupo O Trem – Companhia de Teatro, promovido pelo programa Diversão em Cena, trouxe alegria para a criançada. A apresentação aconteceu no Corredor Cultural, no Centro.

A história da peça se passa em um mundo fantástico, onde um menino sai à procura de seu avô que desapareceu na floresta. Com a ajuda de um apito, ele segue pistas e conversa com animais, sempre conduzido pela curiosidade. O garotinho conta também com o público para acompanhá-lo nesta viagem ao conhecimento. O espetáculo é interativo e mostra os encantos e mistérios da fauna e flora que habitam as florestas, promovendo a conscientização infantil e os valores ecológicos de preservação do meio ambiente.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre a importância de continuar promovendo teatros como este no município: “Seguimos com a temporada regular de teatros e o mais importante disso é que nós colocamos em prática o programa de ocupação artística e cultural que procura ocupar as unidades de cultura, especialmente as que são ao ar livre, como praças, quadras e jardins, para exibição e difusão da linguagem artística para a população de Barra Mansa”, disse.

O espetáculo recebeu o Prêmio de Melhor Figurino Usiminas/Sinparc 2010 e ainda foi indicado a oito categorias do evento: Melhor Espetáculo; Melhor Texto; Melhor Direção; Melhor Cenário; Melhor Iluminação; Melhor Ator Coadjuvante; Melhor Atriz; e Melhor Trilha Sonora. A direção é de Marcelo Carrusca, e o elenco é formado por Jordan Antunes, Leo Campos, Isabella Michielini, Marcelle Azzi e Luciano Luppi.

Campeonato de Vôlei

Também neste domingo, foi realizada uma das etapas do campeonato de voleibol ‘Liverj Regional’, realizado pela Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro (Liverj) em parceria com a Prefeitura de Barra Mansa e com a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL). Os jogos aconteceram na Quadra Poliesportiva do bairro Vila Ursulino.