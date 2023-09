Barra Mansa recebe sessão gratuita do Cine Tela Funarj

Barra Mansa – Uma parceria entre a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, e a Funarj (Fundação de Artes do Estado do Rio de Janeiro), trouxe para o município o projeto ‘Cine Tela Funarj’. Na noite de sexta-feira (29), cerca de 200 pessoas se reuniram na Praça Marcello Drable, Água Comprida, no bairro Vila Nova, para assistir ao filme ‘O Gato de Botas 2: O Último Pedido’. A iniciativa, que contou com distribuição de pipoca e refrigerante, teve como principal objetivo levar o entretenimento do cinema para a comunidade de forma gratuita.

Marcelo Bravo, presidente da Fundação Cultura, falou sobre a importância de atrair projetos do estado para a cidade. “Primeiramente gostaria de agradecer ao presidente da Funarj, Jakson Emerick. Barra Mansa não possui uma unidade de cultura do estado e essa é uma forma das políticas culturais descentralizadas chegarem nos municípios. Um projeto como esse desperta nossa atenção para serem estabelecidos com recursos locais e até mesmo ampliar parcerias para edições futuras”, afirmou Bravo.

De acordo com o presidente da Funarj, Jakson Emerick, que é barra-mansense, o Cine Tela tem atingido o objetivo da fundação, que é democratizar o acesso ao áudio visual, em especial no interior. “Fazer o Cine Tela na cidade onde nasci e moro gera um sentimento de muita emoção e alegria. Temos relatos de pessoas que nunca tiveram a oportunidade de conhecer uma sala de cinema, e saber que a Furarj tem proporcionado essa oportunidade é motivo de muito orgulho e dever cumprido”, declarou.

A vereadora Cristina Magno, que tem o projeto Cinema na Rua, não poupou elogios para a iniciativa. “Fiquei encantada com a tela de cinema. O melhor de tudo é poder dar a oportunidade para pessoas que nunca foram ao cinema poder vivenciar esse momento. Só tenho a agradecer aos envolvidos nesse projeto, por proporcionar isso. Foi um dia muito especial para todos nós”, ressaltou.

Aline Silva e sua filha Lorena, de três anos, também foram assistir ao filme. “Está tudo tão lindo, que a gente que vive aqui todos os dias não reconhece. A sensação é de estar numa sessão de cinema. Esperamos que mais ações como essa aconteçam em nossa cidade”, declarou a dona de casa.