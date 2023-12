Barra Mansa recebe show do Quintal do Pagodinho no Dia Nacional do Samba

Barra Mansa – Para celebrar o ‘Dia Nacional do Samba’, a Funarj (Fundação de Artes do Rio de Janeiro) realiza shows em Barra Mansa. O evento tem apoio da Fundação Cultura e acontece no Calçadão Dama do Samba, no Centro. A festa conta ainda com o apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-RJ). A entrada é gratuita.

No sábado (2), subiram ao palco os grupos: Partido a Mais, Reunião Papo do Samba, e integrantes do Quintal do Pagodinho (Elaine Machado, Pedrinho da Flor, Leandro Di Menor, Alamir e Brasil). O Quintal do Pagodinho é um projeto lançado pelo sambista Zeca Pagodinho e já possui três álbuns, contando com a participação de artistas renomados da música brasileira. Suas gravações acontecem na casa do cantor, em Xerém, distrito de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, ressaltou a importância de promover festas como esta, sobretudo porque o ritmo é um dos símbolos da cultura brasileira. “O samba carrega toda representatividade do povo brasileiro e é conhecido mundialmente. Em Barra Mansa, temos aqui o Calçadão Dama do Samba, localizado numa área central da cidade, próximo à beira-rio, e onde podemos trazer para a população shows de forma gratuita e totalmente acessível. Realizar o Dia do Samba nos enche de satisfação e integra o público que tanto gosta deste ritmo musical”, mencionou.

A moradora do Centro, Nilza da Silva, falou da satisfação de poder estar na celebração do Dia Nacional do Samba. “Já participei de alguns blocos e ter uma festa dessa na região central da cidade é muito bom. Achei maravilhoso ter o Dia do Samba em Barra Mansa, uma festa familiar”, disse.

A programação do ‘Dia Nacional do Samba’ continuará no Calçadão neste domingo, dia 03. Os shows vão começar às 14h e a animação ficará por conta de Claudinho do Alerta, Everton Santos e Banda, Brunão do Banjo e Ziriguidum.

Certificados aos Sambistas

Alguns sambistas do município foram homenageados com um certificado pela contribuição musical que dão para Barra Mansa. Receberam o reconhecimento; Angelina Rosa de Oliveira (Tia G); Elson Gomes Ferreira (Elson do Art) e Daniel dos Santos Melo.