Barra Mansa terá Roda de Rima no domingo

Matéria publicada em 4 de agosto de 2022, 16:28 horas

Barra Mansa- Barra Mansa realizará a partir das 17h17 do próximo domingo, dia 7, uma Roda Cultural de Rima, que acontecerá na Praça da Liberdade, no Centro. A nova edição do evento, realizado desde 2015, e intitulada “Dos Cria”, apresenta os novos talentos das vertentes do Rap, como os artistas 328 Bando, Desouza, e Eddy, tendo como mestre de cerimônia o rapper PHL, Dirty Death como DJ Residente e Nap como DJ convidado.

Idealizada pelo rapper barra-mansense Rômulo Thomaz Miguel há sete anos, a Roda de Rima de Barra Mansa tem o objetivo de fomentar a cultura Rap & Hip Hop no município, além de lançar e incentivar carreiras de novos artistas da região.

“A Roda de Rima foi um sonho que eu tive de trazer para a cidade, como já tinha trabalhado em outras rodas da região. E aí eu perguntei: ‘Por que não fazer em Barra Mansa?’. O sonho se concretizou há sete anos e, mesmo com o intervalo durante a pandemia, voltamos com força total para movimentar ainda mais a cultura do município. A edição ‘Dos Cria’ é especial porque traz a oportunidade dos artistas que estão chegando na cena apresentarem seu trabalho para dezenas de pessoas que comparecem. Estamos muito felizes de poder dar continuidade a um projeto tão importante para a juventude da cidade”, declarou o idealizador Rômulo Thomaz.

“Para mim, que acompanho a Roda de Rima de Barra Mansa desde 2016, é extremamente perceptível como a roda é um elemento chave seja tanto para destravar o artista, seja o MC, o b-boy, o grafiteiro, dentro dos pilares que compõem o Hip Hop. Se torna um espaço descontraído, mas com tom de competitividade, onde esses artistas conseguem treinar, praticar, expor a sua ideia e, até mesmo, encontrar a sua personalidade, se entender melhor através do Rap. É muito comum você perceber a vontade que eles têm de se familiarizar com a cena. A Roda de Rima acabou sendo um berço regional de muitos artistas. O seu retorno com uma potência maior, pós-pandemia, gera ainda mais possibilidade desses artistas alcançarem um espaço maior”, afirmou o organizador Iago Bullos.

A Roda de Rima de Barra Mansa é organizada pelos Rômulo Thomaz Miguel, Iago Bullos, Eddy e Ocsob MC.