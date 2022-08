Barra Mansa recebe Cine Gira Brasil com sessões gratuitas

Matéria publicada em 15 de agosto de 2022, 12:11 horas

Cinema itinerante vai passar pela cidade nos dias 17, 18 e 19 de agosto

Barra Mansa – A cidade de Barra Mansa será a primeira cidade da região a receber as sessões do projeto Cine Gira Brasil, que exibe de forma itinerante e gratuita filmes que marcaram a infância e a adolescência de diversas gerações. O caminhão que transporta uma sala de cinema especialmente montada para o projeto vai passar pela cidade nos dias 17, 18 e 19 de agosto, levando exibições dos filmes “O Rei Leão”, “Wall-e”, “Aladdin” e “Tom & Jerry”.

Aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, o Cine Gira Brasil tem realização do Ministério do Turismo e da Magma Cultura, com apoio das prefeituras dos municípios que recebem a atração. Em doze anos de estrada, o projeto já visitou todas as regiões brasileiras e recebeu cerca de 180 mil pessoas.

No total, o projeto irá passar por oito cidades nos estados do Rio de Janeiro, Paraná e Rio Grande do Sul, totalizando 90 sessões de cinema gratuitas. A sala onde serão exibidos os longas metragens tem 30 poltronas, telão de 120 polegadas, sistema de som e estrutura que garante acessibilidade. A estrutura recria a atmosfera de uma verdadeira sala de cinema em qualquer lugar.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, falou sobre a importância de trazer mais uma parceria para o município.

“Estamos focados em ampliar a oferta de atividades artísticas e culturais em espaços não convencionais. Esse projeto nos ajuda muito nesse caminho, porque além de ser uma das linguagens em nossa cidade que mais se desenvolveu nos últimos anos, tanto da produção, quanto na difusão, também é de forma itinerante, em estruturas móveis o que possibilita que um mesmo espaço seja ocupado por diferentes experiências. O que esperamos é poder garantir que nossa cidade se desenvolva por meio da cultura, seja em ambientes de lazer, reflexão ou de aprendizagem”.

SESSÕES

Dias: 17, 18 e 19 de agosto, às 8h, 10h, 13h30, 15h50 e 19h.

Local: Parque da Cidade – Av. Pref. João Chiesse Filho, 1102, Jardim Boa Vista.