Beto Carmona faz balanço de sua trajetória no carnaval em Angra

Angra dos Reis – O evento “De Carnaval a Carnaval”, idealizado e promovido pelo mais jovem artista da folia em Angra dos Reis, Wallace Moisés, da Agremiação Carnavalesca Unidos do Campo Belo, apresenta neste sábado, 26, às 14h, na Rua Barra Mansa, 80, no Campo Belo, uma apresentação do jornalista Beto Carmona, sobre sua trajetória no carnaval em Angra ao longo de 22 anos. Foram mais de duas décadas à frente do Bloco da Imprensa e seis anos comandando a Abcar (Associação Recreativa e Cultual dos Blocos Carnavalescos de Angra dos Reis).

O projeto “De Carnaval a Carnaval”, com a realização de oficinas, tem ampliado as atividades carnavalescas para além do período tradicional da Festa do Rei Momo. A ideia é promover discussões e ações ao longo de todo o ano, dando maiores possibilidades de sustentabilidade e manutenção das atividades através do envolvimento de toda a comunidade. É uma legítima oportunidade para que as pessoas possam vivenciar e compartilhar experiências do carnaval em Angra, proporcionando atividades instrutivas e educativas para todos os envolvidos na engrenagem da Festa do Rei Momo, do ritmista aos foliões tradicionais.

O jornalista Beto Carmona fará o terceiro dia de oficinas do projeto “De Carnaval a Carnaval”, sob o tema “Cultura e Carnaval”. As oficinas estão acontecendo aos sábados à tarde. O evento teve início no dia 12 de agosto, com o módulo “Musicalidade Tambores do Carnaval”, com Wallace Moisés, e no dia 9, aconteceu à oficina “O Carnaval Comunitário”, com instrumentista Jorge Moreno Filho, com 30 anos de experiência na folia na cidade, e o encerramento das oficinas vai acontecer no dia 2 de setembro, com a palestra de Fabio Campos, produtor cultural, sob o tema “A Economia do Carnaval”.