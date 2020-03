Bianco Marques apresenta ‘Sabe Quando Que’ nesta terça-feira no @festivalficaemcasabr

Matéria publicada em 23 de março de 2020, 17:18 horas

O evento, que vai acontecer pela Internet, começa no dia 24 de março e conta com apresentações artísticas de diversas estilos musicais e regiões do Brasil

Barra Mansa – Para que as pessoas sejam incentivadas a ficarem em suas casa de quarentena a fim de reduzir a propagação do coronavírus, a arte continua sendo ferramenta de diálogo e conscientização. Prova disso são as centenas de movimentos artísticos virtuais que estão surgindo não só no Brasil, como no mundo. Um deles é o @festivalficoemcasabr no qual o músico e ator de Barra Mansa, Bianco Marques, vai apresentar sua performance “Sabe Quando Que”. A apresentação virtual é nesta terça-feira, dia 24 , às 20h30, pela sua conta no Instagram, @sabequandoque.

O festival vai além da música, é um movimento para recarregar as energias da população e nutrir de cultura, rompendo o isolamento por meio da internet. A primeira edição do festival acontece entre os dias 24 a 27 de março com uma programação de mais de 60 shows com artistas de várias regiões do Brasil.

Sobre sua participação e o momento de reinventar nossas relações, inclusive artísticas, o artista Bianco Marques declara.

– O “Sabe Quando Que” é um projeto que tenho um carinho enorme e fiquei feliz de receber o convite para estar neste festival. Ainda mais com tanta gente interessante junto! O mais louco de tudo isso é que nas minhas apresentações acho que uma característica marcante é o contato com o público. A proximidade, o olho no olho, tem até um momento em que o público é convidado a interagir comigo, escrevendo em meu corpo. Mas, como o momento é reinventar esses nossos encontros, o contato agora vai ser pelas telas. A gente vai ser “Inteiro meio”, como diz uma das canções da performance, que fala justamente sobre essas nossas trocas online. Acho que o momento é de ir encontrando essas brechas no sistema mesmo. Fazer o possível pra continuar existindo em reclusão. Isso claro, é pra quem pode. Quem tem internet em casa, quem tem alguma condição de continuar se sustentando estando parado… Então, acho que outra coisa muito importante é denunciar esse nosso sistema tão cruel e desigual. E ver se aprendemos alguma coisa com tudo isso. Fica a esperança – disse.

A programação do @festivalficoemcasabr ainda conta com nomes como Daniela Mercury, Maria Gadú, Emicida, Adriana Calcanhotto, Francisco El Hombre, Urias, Boogarins, Valesca Popozuda, Paulo Miklos, Romero Ferro, Majur, Rennan da Penha, Froid, Academia da Berlinda, Felipe Cordeiro e muitos outros. O sucesso tem sido tão grande entre os artistas que já estão programados a segunda e terceira edição do festival para ser realizado nas semanas seguintes.

A transmissão será realizada pelo Instagram dos artistas e retransmitido pelo canal de YouTube do FestivalFicoEmCasa e do Instagram @festivalficoemcasabr a partir das 13h30 até as 23h30. Cada apresentação musical terá duração de 30 minutos.

Programação @festivalficoemcasabr

Terça, 24/03/2020

13h30 – Roger Cipó – @rogercipo

14h – Maria Gadú (SP) – @mariagadu

14h30 – Menores Atos (RJ) – @menoresatos

15h – Lucas Guido (SP) – @luc.guido

15h30 – Passaro Vivo (MG) – @soupassarovivo

16h – Luê (PA) – @luemusica

16h30 – Homem Banda (RS) – @homembanda

17h – Bel Medula (RS) – @bel_medula

17h30 – André Prando (ES) – @andreprando

18h – Francisco El Hombre (SP) – @franciscoelhombreoficial

18h30 – Guma (PE) – @gumabanda

19h – Preta Ferreira (SP) – @preferreira

19h30 – Z’África Brasil (SP) – @zafricabrasil

20h – Rael (SP) – @raeloficial

20h30 – Sabe Quando Que (RJ) – @sabequandoque

21h – Felipe Cordeiro (PA) com part. de Aramá – @ofelipecordeiro e @arama_official

21h30 – Froid (DF) – @froid

22h – Daniela Mercury (BA) – @danielamercury

22h30 – Urias (MG) – @uriasss

23h – Boogarins (GO) – @boogarins

Quarta, 25/03/2020

13h30 – Samuel Gomes – @samuelgomes

14h – Luedji Luna (BA) – @luedjiluna

14h30 – Ciel Santos (PE) – @cielsantos

15h – Valéria Barcellos (RS) – @valeriabarcellosoficial

15h30 – Jordana Henriques (RS) – @jordanahenriquesoficial

16h – Mariana Soares (RJ) – @amarianasoares

16h30 – Moara (DF) – @moaramusica

17h – Negão da Serrinha (RJ) – @negaodaserrinha

17h30 – Babi Jacques e Lasserre (PE) – @babielasserre

18h – Banda Tantra (RJ) – @bandatantra

18h30 – Jesuton (RJ) – @jesuton

19h – Castello Branco (RJ) – @castellobranco

19h30 – Doralyce (PE) – @missbelezauniversal

20h – Torre (PE) – @torremusica

20h30 – Teresa Cristina (BA) – @teresacristinaoficial

21h – Graveto (SP) – @oficialgraveto

21h30 – Slim Rimografia (SP) – @slimrimografia

22h – Bia Ferreira (MG) – @igrejalesbiteriana

22h30 – Dudu Nobre (RJ) – @dudunobresamba

23h – Rennan da Penha (RJ) – @djrennandapenha

Quinta, 26/03/2020

13h30 – Influência Negra – @influencianegra

14h – Adriana Calcanhotto (RS) – @adrianacalcanhotto

14h30 – Bule (PE) – @buleoficial

15h – Iara Rennó (SP) – @iararenno

15h30 – Victor Vintage (RJ) – @viciovintageoficial

16h – Victor Mus (RJ) – @victormusoficial

16h30 – Supervão (RS) – @supervao

17h – Amsterdan (RJ) – @amsterdanrock

17h30 – Facção Caipira (RJ) – @faccaocaipira

18h – Frank Jorge (RS) – @frankjorge2267

18h30 – Rodrigo Alarcon (SP) – @rodrigoalarconoficial

19h – Davi SAbbag (GO) – @dav.i

19h30 – Ó do Forró (SP) – @odoforro

20h – BNegão (RJ) – @bnegaooficial

20h30 – 7NaRoda (DF) – @7naroda

21h – O PlantaE (DF) – @oplantae

21h30 – Biltre (SP) – @bandabiltre

22h – Brvnks (GO) – @brvnks

22h30 – Romero Ferro (PE) – @romeroferro

23h – Puro Suco (DF) – @purosucobr

Sexta, 27/03/2020

13h30 – Tia Má – @tiamaoficial

14h – Chico César (PB) – @oficialchicocesar

14h30 – Giovani Cidreira (BA) – @giovanicidreira

15h – Paola Kirst (RS) – @paolakirst

15h30 – Amanda Magalhães (RJ) – @amandzmagalhaes

16h – Majur (BA) – @majur

16h30 – Roberta Gomes – @robertagomescantora

17h – James Bantu (SP) – @jamesbantu

17h30 – Emicida (SP) – @emicida

18h – Pedro Salomão (SP) – @salomaopedro

18h30 – Academia da Berlinda (PE) – @academia_da_berlinda_oficial_

19h – Verbara (RJ) – @verbaraverbara

19h30 – Black Pantera (MG) – @blackpanteraoficial

20h – Dois ou Dez (RJ) – @bandadoisoudez

20h30 – O Vento Solar (SP) – @oventosolar

21h – Folks (RJ) – @folksoficial

21h30 – Canto Cego (RJ) – @cantocego

22h – Lucas Silveira (Fresno) (RS) – @lucasfresno

22h30 – Valesca Popozuda (RJ) – @valescapopozuda

23h – Paulo Miklos (SP) – @miklospaulo

EVENTO NO FACE: https://www.facebook.com/events/509094913368219/

REDES:

Instagram: @festivalficoemcasabr

Facebook: @festivalficoemcasabr

TikTok: @festivalficoemcasabr

Twitter: @ficoemcasabr