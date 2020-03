Biblioteca Municipal de Angra dos Reis é reaberta

Matéria publicada em 9 de março de 2020, 13:40 horas

Angra dos Reis – Depois de receber obras de revitalização e acessibilidade, a Biblioteca Pública Municipal Professor Guilherme Briggs, de Angra dos Reis, foi reaberta na última semana. Com as intervenções, o espaço tornou-se acessível para as pessoas com deficiência, e recebeu banheiro adaptado, rampa de acesso e piso podotátil.

Criada em 6 de agosto de 1941, a biblioteca funciona no andar térreo da Secretaria de Educação. Seu objetivo é atender, por meio de um acervo com mais de 25 mil títulos e de seus serviços, os diferentes interesses de leitura e informação da comunidade angrense, colaborando para ampliar o acesso à informação, à leitura e ao livro.

Seu acervo possui livros de diferentes áreas do conhecimento, além de clássicos da literatura nacional e internacional. Buscando atender a todos os públicos, o espaço é subdividido em seções de acordo com a temática das obras. A biblioteca possui uma seção especial com acervo de autores angrenses atendendo aos anseios dos usuários, respeitando a história e a comunidade local.

O espaço, mantido pela prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, funciona às segundas, das 13h30 às 18h, e de terça a sexta-feira, das 8h às 18h, com atendimento ao público. As segundas pela manhã o espaço fica fechado para serviço interno.