Biblioteca Nacional fecha as portas para evitar disseminação do coronavírus

Matéria publicada em 17 de março de 2020, 18:51 horas

Rio – A Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro fechou suas portas nesta terça-feira (17) como medida para conter a disseminação do coronavírus. Segundo a instituição, o fechamento deve durar 15 dias e a medida busca proteger os funcionários do coronavírus.

Ainda segundo a Biblioteca Nacional, já estavam suspensas, desde a semana passada, as visitas guiadas e o funcionamento aos sábados. Guardiã da memória nacional e um dos mais importantes centros de pesquisa, ela é o mais antigo centro cultural do País e tem sede no centro do Rio.

A Biblioteca Nacional foi inaugurada com a chegada da família real, há mais de 200 anos e foi formada a partir de alguns milhares de livros da Biblioteca Real, de Lisboa. Hoje, ela conta com nove milhões de obras – muitas delas raras.

Este é mais um dos inúmeros centros culturais que começaram a fechar suas portas e cancelar ou suspender sua programação por conta da chegada do coronavírus no Brasil.