Barra Mansa – A Big Band, do Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa, se apresenta nesta quinta-feira (17), no Parque da Cidade, em Barra Mansa. A apresentação contará com um concerto inédito, com clássicos do Rock e Pop. A entrada é gratuita.

Entre as apresentações, os presentes poderão ouvir sucessos das bandas Queen, Pink Floyd, Toto e Black Sabbath, além de um mix de Rock e muita improvisação, característica principal das bandas de jazz.