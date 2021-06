Bilionário vai ao espaço em seu próprio foguete

Matéria publicada em 10 de junho de 2021, 17:08 horas

Jeff Bezos decola no dia 20 de julho com seu irmão Mark no New Sheppard

O bilionário Jeff Bezos, considerado o homem mais rico do mundo, surpreendeu a todos no mês passado ao anunciar que vai ao espaço no dia 20 de julho. Bilionários viajando em foguetes já não são novidade no mundo. Outros homens e mulheres ricas já passaram temporadas a bordo da Estação Espacial Internacional, a ISS, pagando 25 milhões de dólares para viajar em foguetes russos da série Soyuz. A novidade, no caso de Bezos, é que ele vai testar o seu próprio foguete. Um veículo suborbital chamado New Shepard. Nome que homenageia o primeiro astronauta americano, Alan Shepard, que fez o primeiro voo suborbital em 5 de maio de 1961, no início da corrida espacial.

Ao contrário de Alan Shepard, que viajou num foguete descartável, Mercury-Redstone, Jeff Bezos decola em um veículo inteiramente reutilizável, capaz de decolar e pousar verticalmente de uma plataforma no deserto do Texas. O New Shepard leva uma cápsula com janelas panorâmicas e assentos para três tripulantes. Ela já voou com sucesso várias vezes, nos últimos dois anos, levando um manequim, um boneco chamado Skywalker em homenagem ao herói Luke Skywalker da série Guerra nas Estrelas.

Originalmente se pensava que o primeiro voo tripulado do New Shepard seria feito com uma tripulação de astronautas profissionais. É o que o rival de Jeff Bezos, o também bilionário Elon Musk, tem feito com sua cápsula espacial Dragon. Que leva astronautas para a ISS regularmente. Mas Bezos diz que sonha em viajar pelo espaço desde que era criança e resolveu não esperar mais para realizar o sonho de sua vida. O voo programado para o dia 20 de julho terá a duração de cerca de 15 minutos. O New Shepard, ao contrário da Dragon, não tem capacidade de entrar em órbita. Ele voa em uma trajetória parabólica, que atinge uma altitude de 100, 110 quilômetros no cume da parábola. O suficiente para ultrapassar a chamada Linha de Kármán, que fica a 100 quilômetros de altitude e é considerada a fronteira do espaço sideral. A agência espacial americana considera essa linha como o limite para que uma pessoa seja considerada um verdadeiro astronauta. Alan Shepard chegou a 187 quilômetros de altura em seu voo de maio de 1961

No topo dessa trajetória é possível experimentar a ausência de gravidade por alguns minutos e ver a curvatura da Terra. A cápsula do New Shepard tem assentos para três tripulantes. Dois deles serão ocupados por Jeff Bezos e seu irmão Mark. Sobrou um terceiro assento que esta sendo leiloado e será ocupado por qualquer pessoa que vença o leilão. Atualmente os lances estão em torno de dois milhões e oitocentos mil dólares. O que mostra que existe muita gente rica disposta a pagar uma grande soma em dinheiro por um voo de 15 minutos pela fronteira do espaço sideral.

Atualmente Bezos e Elon Musk travam uma batalha na justiça pelo contrato, com a Nasa, para construir a nave que levará homens e mulheres a Lua, ainda nesta década. É o projeto Artemis, lançado pelo ex-presidente Donald Trump, e que previa um desembarque na Lua em 2024. A Space X do Elon Musk tinha vencido a concorrência com o projeto de sua nave Starship. Mas Bezos recorreu à justiça americana e conseguiu que o contrato da Nasa com a Space X fosse temporariamente cancelado. Tudo indica que ele vai acabar conseguindo um contrato menor para pesquisar uma alternativa aos foguetes de Musk.

De qualquer forma a New Shepard esta sendo aprontada para seu voo inaugural, com tripulantes humanos no dia 20 de julho. E se tudo correr bem não vão faltar passageiros pagantes para os próximos voos.

Jorge Luiz Calife