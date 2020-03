Bloco da Vida volta à avenida neste sábado

Matéria publicada em 6 de março de 2020, 15:50 horas

Concentração dos integrantes será às 17h, na Praça Brasil, e o desfile acontece a partir das 19h

Volta Redonda – O Bloco da Vida volta a desfilar na Vila Santa Cecília neste sábado, dia 7, com mais de 600 componentes e com o samba-enredo “Do Alto a Terra é Azul”, cujo tema central é o meio ambiente. A concentração dos integrantes será às 17h, na Praça Brasil, e o desfile acontece a partir das 19h. O Bloco da Vida desfilou pela primeira vez na terça-feira de Carnaval, dia 25 de fevereiro.

O prefeito Samuca Silva convida todos para participar da festividade. “O primeiro desfile foi muito bonito, mostrou a força e a dedicação dos nossos idosos que integram o bloco. Cada detalhe foi pensado com muito cuidado e carinho. Vamos prestigiar esse desfile, será muito bonito novamente”, disse o prefeito.

Neste ano, o Bloco da Vida desfila com mais de 600 foliões e 46 ritmistas com idade entre 50 e 90 anos, sendo que 90% pertencem à terceira idade. O enredo foi distribuído em nove alas, quatro alegorias e 60 destaques. Os temas abordados nas fantasias são: poluição do solo e das águas, agrotóxicos, queimadas, chuva ácida, lixo espacial, reflorestamento, educação ambiental e água potável.

A fantasia referente ao tema agrotóxico vem com o símbolo de caveira, que representa a química, em destaque. Já a do reflorestamento é representada por um trabalhador de macacão, reconstruindo o planeta, plantando novas árvores em substituição às que morreram ou foram derrubadas. A poluição do solo será simbolizada por fantasias com predominância de cores escuras.

Já os idosos que tratam a respeito do lixo espacial estarão com cores frias e prata, para fazer a ligação com restos de satélites, foguetes, entre outros. Os integrantes que falam sobre a queimada usam roupas confeccionadas com tecido que imita fogo. E aqueles da ala da educação ambiental vestem roupas em diversos tons de verde. Já a fantasia da água tem tons de azul.

A secretária municipal de Cultura, Aline Ribeiro, disse que o primeiro desfile foi lindo mesmo com a chuva.

– O desfile foi um sucesso e sabemos que esse segundo também será lindo. Para este sábado manteremos o mesmo trajeto e segurança que proporcionamos no anterior. Todas as ações são executadas com muito respeito e responsabilidade no uso do dinheiro público que é empregado no bem social – afirmou.