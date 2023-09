BM divulga Circuito Cultural pelo 191º aniversário do município

Barra Mansa – Durante três finais de semana, moradores de Barra Mansa e região poderão desfrutar de shows, comidas tradicionais, exposições de empreendedores locais, atividades recreativas e, claro, programação para crianças. Os eventos integram o Circuito Cultural pelo 191º aniversário de Barra Mansa, comemorado no dia 3 de outubro. Todos eles são gratuitos.

O primeiro evento é a Oktobeerfest, que acontece de 5 a 8 de outubro na Fazenda da Posse. A programação inclui shows de Figurótico na quinta; Leoni na sexta; Vou Pro Sereno no sábado e Rodrigo Gavi no domingo. Todos os dias haverá apresentação do DJ Flavinho e show da banda alemã BauernBand, de Petrópolis. Além dos shows musicais, fazem parte do evento encenações artísticas, área para crianças com brinquedos, painéis temáticos, exposição de artesanatos locais e barracas de comidas e bebidas tradicionais.

O segundo evento, a Festa de Amparo, será realizado nos dias 13 a 15 de outubro, com uma programação voltada à cultura sertaneja – ou seja, shows musicais, tradições rurais, comidas da roça, atividades do campo, feira de artesanato, além de brinquedos e atividades recreativas para crianças. A programação musical será divulgada em breve.

Para descentralizar as celebrações, além da Fazenda da Posse, casarão histórico no centro da cidade, também recebem programação os distritos de Amparo e Rialto, ampliando o acesso à cultura e reconhecendo todo o território nas celebrações oficiais. A programação abre com o Desfile Cívico e a Oktoberfest na Fazenda da Posse, seguido da tradicional Festa de Amparo e, por último, a Festa de Rialto, uma das mais antigas da cidade.