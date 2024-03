Bossa Instrumental divulga programação com Tony Gordon e Thaís Macedo em Paraty

Paraty – A Prefeitura de Paraty, através da Secretaria de Turismo, divulgou nesta sexta-feira (29) a programação da 3ª edição do Bossa Instrumental Paraty. Dentre os convidados, o evento convida a pagodeira Thais Macedo e o showman Tony Gordon, vencedor do The Voice Brasil 2019.

Integrado ao calendário cultural e turístico desde 2022, o festival que mistura gêneros do jazz, samba e MPB vai acontecer na quadra da Praça da Matriz, entre os dias 5 a 7 de abril, com shows abertos e gratuitos.

A primeira atração, às 21h, é com os músicos Iandé Curimim, grupo de artistas moradores de Paraty que vão apresentar um som brasileiro com perfil infantil. A segunda perfomance, às 22h, traz a cantora e compositora Thaís Macedo, representando a voz e o estilo do pagode. Nas três noites, os intervalos é com o DJ Zayin Zamba.

No sábado, o compositor e multi-instrumentista Nico Rezende sobe ao palco às 21h. O artista já trabalhou com figuras como Lulu Santos, Ritchie e Zizi Possi. Na sequência, se apresenta no Bossa Instrumental o ganhador do The Voice Brasil 2019, Tony Gordon, showman com quase 40 anos de carreira.

O Grupo Sextante encerra o festival, às 21h, misturando a musicalidade clássica com a ciranda tradicional de Paraty. Em 2022, a música autoral ‘ARTEMIS’ composta na Casa da Cultura recebeu o Prêmio Rádio MEC 100 anos pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Na segunda edição, o evento trouxe grandes artistas como Jes Condado, Jamz, Marvio Ciribelli, Marcos Ariel e Dudu Lima Trio.

Veja a programação da 3ª edição do Bossa Instrumental Paraty:

05/04 -Sexta-feira

21h – Grupo Iandé Curumim

22h – Thais Macedo

DJ Zayin Zamba

06/04 Sábado

21h – Nico Rezende

22h30 – Tony Gordon

DJ Zayin Zamba

07/04 Domingo

21h – Grupo Sextante

DJ Zayin Zamba