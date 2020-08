Cadastro Fazedores de Cultura será encerrado dia 10 de agosto em Angra dos Reis

Matéria publicada em 6 de agosto de 2020, 15:53 horas

Documento a ser preenchido visa à identificação da estimativa do volume de ações a serem contempladas por meio da Lei Aldir Blanc

Angra dos Reis – O cadastro Fazedores de Cultura de Angra dos Reis, destinado a grupos, instituições e profissionais de arte e cultura do município, será encerrado no dia 10 de agosto. O cadastramento está sendo efetuado devido à necessidade de identificar a abrangência municipal do documento, assim como para saber a estimativa do volume de ações a serem contempladas, via edital de verba destinada ao Fundo Municipal de Cultura, por meio da Lei de Emergência Cultural – Aldir Blanc.

Quem por algum motivo ainda não fez a inscrição, terá até o dia 10 para solicitar o cadastro pelo: www.angra.rj.gov.br/fazedoresdecultura.

A Lei Aldir Blanc foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no último mês, e prevê repasse de R$ 3 bilhões para o setor cultural durante a crise provocada pelo covid-19. Ainda se espera a regulamentação da lei, mas já se sabe que o Fundo Municipal de Angra dos Reis poderá receber pouco mais de R$ 1 milhão e 300 mil para destinar a projetos culturais.

Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail: cultura.adm@angra.rj.gov.br ou pelo telefone da Secretaria de Cultura: (24) 3365-7221.