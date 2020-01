Calendário Cultural 2020 do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos será lançado sábado

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 18:05 horas

Evento marca o início das atividades programadas para o espaço educativo e cultural

Rio Claro – O Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos preparou uma grande programação cultural gratuita que vai acontecer ao longo de 2020. A agenda de eventos será divulgada neste sábado, dia 1º de fevereiro, em um dia de atividades, das 9h às 16h, no espaço educativo e cultural da Light em Rio Claro.

A programação do evento de lançamento, totalmente gratuita, inclui café da manhã de boas-vindas, divulgação das datas e dos temas das comemorações culturais de 2020, música ao vivo com o grupo Feeling Acústico, DJ Lu, visita guiada pelo circuito das ruínas, experiências lúdico-pedagógicas, oficina de arqueologia para crianças, além de almoço no Quiosque São João Marcos, pipoca e algodão-doce para todos os presentes.

O Parque

Inaugurado em 2011, o Parque é um espaço educativo e cultural da Light mantido com o patrocínio da empresa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura e da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.

Serviço

O Parque fica aberto de quarta a sexta-feira, das 10h às 16h; sábado e domingo, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

Endereço: Estrada RJ 149 (Rio Claro – Mangaratiba) Km 20 – Rio Claro – RJ

Telefone: (21) 2233-3690

Obs.: Todos os eventos no Parque são ao ar livre e correm o risco de adiamento devido à previsão de chuva