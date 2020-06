Câmaras setoriais de cultura farão reuniões online em Angra dos Reis

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 20:03 horas

Angra dos Reis – Em reunião online do Conselho Municipal de Política Cultural de Angra dos Reis, foi deliberado que os conselheiros de cultura participarão de reuniões também online com suas devidas setoriais. Os encontros serão abertos a qualquer pessoa interessada.

– O Conselho de Cultura é maduro e sabe a importância desse diálogo com o seu segmento representado. Tenho certeza de que vamos fazer um belo trabalho – comentou Andrei Lara, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural.

Os encontros têm o objetivo de acelerar as conversas sobre as demandas da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc – Projeto de Lei 1.075/2020, aprovado pelo Senado no dia 4 de junho, que repassará recursos da União para os estados e municípios. Angra dos Reis poderá receber pouco mais de R$ 1 milhão e 352 mil para destinar a projetos culturais.

– Pela primeira vez na história, a Lei de Emergência Cultural vai transferir recursos federais para o Fundo Municipal de Cultura, criado nesta gestão. Os editais para contemplar os nossos artistas e entidades culturais serão feitos de modo simples, objetivo e transparente – informou o secretário de Desenvolvimento Econômico, João Carlos Rabello.

A cultura vive a expectativa da sanção presidencial. Enquanto isso, os fazedores de cultura e a gestão municipal já estão se movimentando para alinhar a melhor forma de aplicar os recursos.

– Trabalhamos sempre de forma transparente e em parceria com o Conselho, representante legal da classe artística na cidade. Esperamos o engajamento de todos os fazedores de cultura, por isso é de extrema importância que todos façam o cadastrado no município, pois esta é uma exigência para participar de qualquer ação via Fundo Municipal de Cultura de Angra dos Reis – explica a secretária-executiva de cultura, Marlene Ponciano.

Reuniões

Confira a agenda de reuniões com o contato de cada conselheiro, com quem os interessados em participar das conversas possam solicitar o link dos encontros online.

30/06 – Terça-feira

Setorial: Iniciativa Privada

Conselheiro: Andrei Lara – 24 974018832

Horário: 19h

Plataforma: Google Meet

Setorial: Dança

Conselheiro: Luan Aboud – 24 99883-2641

Horário: 20h30

Plataforma: Google Meet

01/07 – Quarta-feira

Setorial: Música

Conselheiro: Marcos Magoo – 24 99827-1829

Horário: 18h

Plataforma: Google Meet

Setorial: Cine, Foto e Vídeo / Artes Visuais

Conselheiro: Maxwell Lino – 24 999263666

Horário: 19h

Plataforma: Google Meet

Setorial: Afro Brasileira

Conselheira: Cristina Morais – 24 99871-2394

Horário: 20h30

Plataforma: Google Meet

02/07 – Quinta-feira

Setorial: Artesanato

Conselheira: Cláudia Vidal – 21 998755510

Horário: 18h

Plataforma: Google Meet

Setorial: Moda

Conselheira: Adriana Raftolpoulos – 24 999972774

Horário: 19h

Plataforma: Google Meet

Setorial: Patrimônio Histórico

Conselheiro: Alex Albertasse – 24 981549151

Horário: 20h30

Plataforma: Google Meet

03/07 – Sexta-feira

Setorial: Cultura Popular

Conselheiro: William César – 24 992323448

Horário: 18h

Plataforma: Google Meet

Setorial: Ateneu Angrense de Letras e Arte

Conselheira: Alexandra Nóbrega – 24 999833826

Horário: 19h

Plataforma: Google Meet

Setorial: Artes Cênicas

Conselheiro: Ronaldo Alves – 24 999763316

Horário: 20h

Plataforma: Google Meet

Cadastro fazedores de cultura

Grupos, instituições e profissionais de arte e cultura de Angra dos Reis podem solicitar o cadastro, gratuitamente, pelo site (www.angra.rj.gov.br/fazedoresdecultura). Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail (cultura@angra.rj.gov.br) ou pelo telefone da Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio: (24) 3365-7221, de segunda a sexta, das 9h às 16h30.

Ao final da solicitação do cadastro no site, aparecerá uma mensagem informando que, dentro de cinco dias úteis, o solicitante receberá um e-mail de confirmação. Caso o preenchimento da ficha e/ou os anexos não estejam completos, será solicitado via e-mail a complementação das informações/documentações. O cadastro só será finalizado, após o envio de todos os requisitos solicitados.