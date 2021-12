Cantata de Natal no Clube Municipal encanta moradores de Barra Mansa

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2021, 13:20 horas

Espetáculo promovido pela Casa de Cultura Arte In Foco conta a história do menino Béco e suas aventuras pela cidade

Barra Mansa- No sábado, dia 18, a Prefeitura de Barra Mansa, através da Fundação Cultura, apoiou a exibição do espetáculo Béco – Um Conto de Natal, que conta a história e as aventuras de um menino engraxate de sapato na Praça da Matriz. Devido às fortes chuvas na cidade, o evento agendado para acontecer no Corredor Luiz Paulo Pereira de Paiva, em frente ao Palácio Barão de Guapy, no Centro, também na sexta-feira, precisou ser cancelado e realocado para o Clube Municipal para a exibição do fim de semana.

O evento teve apresentação musical e de dança, realizadas pela Casa de Cultura Arte in Foco e pelo coral do Conto Contábile, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e os Projetos Música nas Escolas e Dança e Magia. Cerca de 200 munícipes prestigiaram o espetáculo natalino.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, destacou que apesar da realocação, a produção foi pensada e produzida para o Corredor Cultural. “A cidade tem muitos artistas com potencial de ocupar o Corredor e que escolhem o Palácio Barão de Guapy não como cenário, mas como personagem e elemento das suas expressões. Isso é muito especial, pois comprova que fizemos o necessário para cuidar do patrimônio, a fim de que ele estivesse sempre a serviço da preservação da cultura”.

Bravo se mostrou confiante para que a apresentação da Cantata de Natal – Tempo de Esperança, na terça-feira, 21, aconteça dentro do planejado no Palácio Barão de Guapy. “Nessa semana teremos mais uma encenação. Caso Barra Mansa ainda esteja com fortes chuvas, nós tentaremos novamente no dia seguinte, quarta-feira. Estamos animados, pois, apesar de desde a construção o Palácio receber encenações de artes cênicas, essa será a primeira atração natalina feita no local”, finalizou Bravo.

Moradora de Barra Mansa há 66 anos, Maria Mendes contou que ficou deslumbrada com a apresentação. “Nunca tinha visto algo tão lindo. Fiquei emocionada com a história, pois não conhecia. A época do Natal já nos traz uma nostalgia e ver uma encenação tão especial como essa com certeza nos faz contar os dias para estar com a família e comemorar”, comentou.