Cantor Gospel de Barra Mansa apresenta live no Youtube

Matéria publicada em 20 de maio de 2020, 14:47 horas

Felipe Casttro mostra talento e traz muito pop/rock gospel para o público

Barra Mansa – E as programações de lives pelo mundo todo continua, com o objetivo de entreter e levar diversão para as pessoas na quarentena. No Brasil não é diferente, muitos artistas semanalmente fazem show de sua própria casa. E aqui no Sul Fluminense os talentos também estão mostrando ao vivo, através dos seus canais de comunicação, que é o caso do cantor gospel Felipe Casttro.

Sua live “Fique em Casa Comigo”, será nesta sexta-feira, 22 de maio, às 20h, trazendo um repertório agradável, positivo e sempre com um objetivo, ter fé e louvar a Deus.

O jovem de 30 anos, tem 10 anos de carreira, já fez parte de uma banda, mas há um ano segue em carreira solo, cantando no segmento pop/rock gospel. Tem como influência cantores Mauro Henrique, Leonardo Gonçalves e Guilherme de Sá. Já fez shows em grande parte das igrejas da região, Barra Mansa, Volta Redonda, e a pouco tempo realizou uma participação no evento da Tupperware no Rio de Janeiro, que contou com mais de 1500 pessoas.

Felipe Casttro possui suas músicas autorais disponíveis nas principais plataformas digitais como Google Play; Deezer; Spotify; Napster; Apple Music; Soundcloud; Amazon. Atualmente ele trabalha com seu single “Nada Acontece Por Acaso” que já tem até clipe no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bQXA22HJnP8&feature=youtu.be