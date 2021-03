Cantor Lucas Rodrigo lança clipe ‘Feliz Demais’

Matéria publicada em 29 de março de 2021, 19:37 horas

Suas composições falam de amor; uma mistura de vários ritmos, que promete contagiar

Volta Redonda – Lucas Rodrigo tem a musicalidade brasileira no sangue. Com uma voz suave e uma afinação de dar inveja, canta e encanta quem acompanha seu trabalho. Natural de Volta Redonda e com 26 anos, se interessou pelo universo musical ainda muito cedo. Seu irmão mais velho era vocalista de um grupo de pagode e acompanhar os shows acabou virando rotina e hobby preferido. Desde então, a paixão pela música só cresceu.

Seu clipe de estreia, “Feliz Demais”, é um registro da sua trajetória profissional, repleta de experiências coletivas e pitadas de vários ritmos. A obra autoral traz uma levada contemporânea, uma verdadeira mistura de “R&B” e “Love Song” – termos americanos usados para definir estilos musicais baseados no jazz, com influências do soul, funk e hip-hop.

O ambiente escolhido para a gravação do clipe foi um hotel fazenda em Quatis. Poderia ser mais um produto fonográfico que narra uma bela história de amor, mas o que chama a atenção é a letra bem escrita, com uma levada contagiante. Por falar nisso, Lucas não abre mão de compor suas músicas. E cá entre nós, o dom do jovem fica evidenciado em cada canto da canção.

– É um momento muito importante da minha carreira. Pensamos em cada detalhe do clipe e espero que todos curtam. Diante de uma fase de tantas restrições em razão da pandemia, a música pode chegar até as pessoas e transformar a vida delas. É isso que me motiva a escrever e cantar. Sei que a música tem um poder incrível e isso, sinceramente, me encanta de uma maneira muito genuína – afirmou, Lucas.

Serviço

O lançamento do clipe acontece no próximo sábado, dia 3, às 12h, em 24 plataformas digitais, entre elas: YouTube, Spotify e Deezer.