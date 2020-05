Cantor Marcelo Pena comemora 20 anos de carreira e lança projeto novo

Matéria publicada em 6 de Maio de 2020, 16:09 horas

Rio – O cantor Marcelo Pena está celebrando 20 anos de carreira e, para comemorar, o Pena, como é conhecido, está lançando um novo trabalho em todas as plataformas digitais com músicas inéditas e músicas que já fazem parte de sua carreira.

– Estou lançando meu trabalho em plataformas digitais ouvidas no mundo todo. Nesse projeto novo já tenho 11 músicas gravadas, mas vamos divulgar aos poucos, três por vez – contou o artista, agradecendo o apoio que sempre teve do jornal DIÁRIO DO VALE.

O Pena já trilha carreira solo há um tempo e tem músicas cantadas e gravadas por grandes cantores, entre eles, Xande de Pilares.

– Parte do valor que receberei das plataformas digitais por direitos autorais com meu novo trabalho, será revertido para o Instituto Marcelo Pena, um projeto social de ação humanitária que ajuda a alimentar moradores de rua e ainda monta cestas básicas. Gostaria de fazer um pedido para o povo do Sul do Estado e aos fãs e amigos do meu trabalho, que acessem o meu canal “RIO SAMBA” no YouTube – disse, agradecendo Deus, amigos e familiares que sempre o apoiaram.