Cantor Paulo Barts está com um novo trabalho musical - Diário do Vale

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2022, 12:28 horas

Single “Mulher com Menina” já está disponível nas plataformas de streaming

Volta Redonda – O cantor e compositor Volta Redondense, Paulo Barts, está de volta com um novo trabalho autoral, destacando a sua paixão pelo sertanejo. O mais recente single do artista, “Mulher com Menina”, lançado no último dia 19 de novembro já está disponível em todas as plataformas digitais.

Escrita e produzida pelo artista, a inspiração para “Mulher com Menina” veio do relacionamento amoroso do cantor. “Essa música foi feita como um conselho para mim, de como eu quero agir e do que jamais quero fazer no meu namoro. A letra vai ajudar a abrir os olhos de muitos homens a valorizarem suas parceiras”, conta Paulo.

Nascido e criado na Cidade do Aço, ele começou sua carreira na música há 9 anos e em 2016, lançou o videoclipe “Pois é”, com direção da MAC Produções, entrando no mercado com boa aceitação do público. Possui uma série de canções e clipes, incluindo músicas em inglês. Além das participações em programas de rádio e TV, o artista já se apresentou em escolas e em eventos musicais. Neste sábado (17), Paulo vai participar do Programão de Sábado, na TV Rio Sul.

O cantor promete novos projetos e diz estar muito focado na carreira. “Novas músicas já estão sendo gravadas e planejadas e minhas expectativas são as melhores. Quero chegar no coração das pessoas e mostrar que quem sonha de verdade, alcança todos os objetivos”.

Para conferir “Mulher com Menina” e os próximos lançamentos acesse o Instagram @paulobarts e o Youtube.