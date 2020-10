Cantor Zampaglione, de Angra dos Reis, chega a marca de 100 mil streamings no Spotify

Matéria publicada em 19 de outubro de 2020, 19:31 horas

Angra dos Reis – O músico e compositor Zampaglione, de Angra dos Reis, está conseguindo bons resultados na plataforma de streaming Spotify. Em carreira solo desde 2016, misturando Pop e Nova MPB em sua sonoridade, o artista tem em média 6.500 ouvintes mensais no serviço digital, sendo que seu último lançamento chegou a 34.000 em 60 dias – o total dos seus quatro singles ultrapassaram os 100.000 streamings.

Em 2019, Zampaglione lançou seu primeiro single: “Te Espero Aqui”, que foi seguido por outras canções autorais, como “Deixa Leve”, “Com Sorte” e “Perto de Mim”.

Com outro lançamento marcado para o dia 18 de novembro, a canção “A Nossa Vez” é o quinto single de um conjunto de canções que se transformará no EP “Matéria”.

– Estou muito feliz com esse resultado e sigo fazendo o que amo. Mais do que isso, acreditando na minha música – declara Zampaglione.

O Spotify é um dos principais serviços de streaming digital de áudio do mundo. Ele oferece acesso instantâneo a um vasto catálogo que ultrapassa 30 milhões de músicas em todo canto do mundo. E a possibilidade de ter seu trabalho divulgado em um meio de tanta visibilidade é um verdadeiro impulso àqueles artistas que sonham com uma carreira sólida.

