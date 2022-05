Cantora e compositora de Volta Redonda lança primeiro EP

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 15:47 horas

Eduarda divulga nesta sexta-feira (3) o single “Jeito Felino”; canção retrata as personalidades pessoais e profissionais da artista

Volta Redonda- A cantora e compositora de Volta Redonda, Eduarda, lança o primeiro EP totalmente autoral neste segundo semestre. Nesta sexta-feira (3), o single “Jeito Felino” será lançado. De acordo com a artista, a canção retrata as personalidades pessoal e profissional dela.

“Sempre senti uma conexão especial com os felinos e me identifico com eles, inclusive no meu modo de ser e agir. Amo os gatos e sou protetora em uma colônia em Niterói, onde moro atualmente. Vivo nessa correria de resgatar, castrar e conseguir adoção para os animais”, revelou ela.

Eduarda contou que nasceu em Volta Redonda, mas durante a infância e adolescência viveu em Barra Mansa com a família. Começou a cantar no teatro aos 12 anos de idade. Estudou jazz, ballet e dançou profissionalmente durante um ano. Ao terminar o ensino médio se mudou para Niterói onde cursou Direito na UFF (Universidade Federal Fluminense). Estudou Teatro Musical na CAL (Casa de Artes de Laranjeiras) e atuou em diversos espetáculos adultos e infantis.

“Sempre fui apaixonada por música e na Escola de Música Villa Lobos conheci um professor chamado Marcel, que me convidou para produzir um EP. Será o primeiro lançamento oficial da minha carreira de cantora”, comentou.

Ao falar sobre suas influências para compor o EP, Eduarda ressaltou que estão os gêneros que mais gosta de ouvir e trabalhar: Bossa Nova, Jazz e MPB.

“Uma das minhas propostas como artista é trabalhar gêneros clássicos de uma maneira moderna que converse com a música contemporânea. Além desse lançamento, muitas novidades incríveis estão chegando”, disse Eduarda.

Para conferir mais sobre os próximos lançamentos, as pessoas podem acessar o Instagram: @aeduardaoficial.