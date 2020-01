Cantora e escritora Sara Bentes prepara livro sobre suas viagens internacionais e busca apoio em financiamento coletivo

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 09:00 horas

Volta Redonda – Depois de quatro livros lançados, Sara Bentes planeja lançar em março seu quinto livro – “Vem ver da minha janela – Histórias de viagens de uma artista pelo mundo”. Em tom bem humorado e realista, o livro traz relatos de suas viagens à Tailândia, Suécia, Noruega e Turquia, enfocando a diversidade cultural, a interação humana, a acessibilidade e a inclusão de pessoas com deficiência.

Sara pretende lançar o livro em formatos digital acessível e impresso. O projeto, com o apoio inicial de duas empresas parceiras – Revista Reação e Yanez Treinamentos, já está em andamento e agora segue em uma campanha de financiamento coletivo no site (benfeitoria.com/vemverdaminhajanela).

– Na minha trajetória como artista e como pessoa com deficiência visual total, eu faço algumas viagens para outros países, para promover inclusão social e espalhar nossa música brasileira pelo mundo. Percebo o quanto os meus relatos, especialmente como mulher, cega, e por vezes viajando sozinha, surpreende, inspira e estimula as pessoas. Decidi, então, escrever meu quinto livro, “Vem ver da minha janela”, reunindo relatos sobre as viagens para Tailândia, Suécia, Noruega e Turquia, com fotos e acesso a vídeos dessas viagens – conta.

O livro será lançado em formatos digital e impresso e terá acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

– Minha interação com essas quatro culturas e sua diversidade de pessoas gerou histórias tão divertidas quanto críticas, mostrando o quanto, por um lado, nosso mundo ainda está despreparado para lidar com as diferenças e, por outro lado, quantas pessoas incríveis mundo afora escolhem focar na sensibilidade e nas soluções para promover acessibilidade e inclusão – diz a autora.

Segundo Sara, o livro traz ainda um universo de possibilidades de percepção do mundo, de interação e de fruição de experiências de viagens independentemente de visão física e de belas paisagens.

– Sendo a falta de informação a principal causa de preconceito e discriminação não só no Brasil como no mundo, e sendo, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), um quarto da nossa população formado por pessoas com algum tipo de deficiência, compreendi que compartilhando minha experiência em um livro eu teria muito a contribuir com uma cultura mais inclusiva em nosso país, já que este é um projeto que leva informação, educação, sensibilidade e tem o potencial de abrir portas e ajudar muitas e muitas pessoas, com ou sem deficiências – afirma.

Serviço

Quem quiser ajudar na campanha de financiamento coletivo do livro ‘Vem ver da minha janela – Histórias de viagens de uma artista pelo mundo’ pode entrar no site (benfeitoria.com/vemverdaminhajanela).