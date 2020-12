Cantora Maria Alcina será tema de filme da cineasta Elizabete Martins Campos

Matéria publicada em 19 de dezembro de 2020, 12:05 horas

São Paulo- Célebre voz de Fio Maravilha, de Jorge Ben Jor, no 7º Festival Internacional da Canção, em 1972, a cantora Maria Alcina será tema de filme a ser rodado por Elizabete Martins Campos, diretora do premiado My Name is Now, Elza Soares (2018). O longa inspirado em Alcina é o segundo de uma trilogia ligada à temática que a cineasta vem desenvolvendo sobre identidade e reviravoltas do povo brasileiro. “Com destaque para o protagonismo das minorias, em especial das mulheres, que nesse contexto são representadas por cantoras, que trazem impregnadas em si a música, algo genuinamente e popularmente brasileiro”, explica Elizabete, em entrevista ao Estadão.

E depois de realizar um documentário, poético e experimental, dedicado a Elza Soares, como ela chegou ao nome de Alcina? “Ela traz impregnada em si elementos que representam o que trato nessa trilogia: mulher, corajosa, criativa, talentosa, batalhadora, que desde criança canta como modo de vida”, diz.

“Uma das precursoras da performance no Brasil, criou personagens ousadas, inusitadas, transgressoras para os anos de chumbo, foi proibida pela ditadura de se apresentar em público por 20 dias, que se tornaram 20 anos sem gravar nenhum novo disco.”

Segundo ela, a base do filme é documental, com liberdade para “experimentos e inventos”. O anúncio oficial do longa será feito neste sábado, 19, às 16h, na live para a qual ela e Maria Alcina foram convidadas, dentro da programação do Fórum Cidade da Música.

As pesquisas para o filme vêm sendo realizadas desde 2019. A previsão é que o projeto comece oficialmente no primeiro semestre de 2021 – e as filmagens, quando a covid estiver controlada. Alcina se diz honrada: “Para mim, é motivo de felicidade e de amor, que será registrado para sempre no meu coração junto com todo o povo brasileiro”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.