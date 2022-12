Cantora volta-redondense lança primeiro EP da carreira - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2022, 10:35 horas

Faixas estarão disponíveis em todas as plataformas de streaming

Natural de Volta Redonda, a cantora, compositora e atriz Eduarda Lacerda lança nesta quinta-feira (15), seu primeiro EP (Extended Play), “BOSSA BABY!”, marcado pela forte influência do Jazz, do MPB e da Bossa Nova.

O EP possui três faixas e cada uma retrata uma área da vida da cantora. A música “Jeito Felino” simboliza a carreira jurídica, já “Indomável”, a carreira de empreendedorismo e por fim, o single “Flores”, a carreira artística.

“Sou muito elétrica e desempenho várias atividades além da música. Cada faixa nesse EP, representa uma Eduarda”, conta a artista.

Todas as faixas de “BOSSA BABY!” têm um registro em vídeo. “Jeito Felino” dá início à sequência de estreias no Youtube, sendo seguido, nos próximos dias, por “Flores” (19/12) e “Indomável” (23/12). As músicas foram compostas por ela e as gravações, feitas com a participação do produtor Marcel Barcellos, fundador da Ternário Music. “Eu criei todo o conceito do EP, o roteiro, coordenei a produção e dirigi os clipes. Fizemos tudo com uma pequena equipe”, pontua a cantora.

Eduarda começou a carreira artística na infância, quando cantava no teatro, aos 12 anos. A artista também foi dançarina de Jazz e Ballet, fez trabalhos de publicidade e ao concluir o ensino médio, cursou Direito na UFF, em Niterói, onde vive atualmente. Além disso, fez Teatro Musical na Cal (Casa de Artes de Laranjeiras). Em 2020, decidiu estudar Canto Popular na Escola de Música Villa Lobos. Agora se prepara para novos voos em carreira solo.

“Sei que há um caminho para trilhar, no entanto, estou ansiosa para trazer ao mundo algo original e verdadeiro, que retrata o que sou, a minha realidade, crenças e gostos. Acredito que esse trabalho será uma boa maneira de mostrar a que vim”, conclui.

Para saber mais e conferir os próximos lançamentos acesse o Instagram @aeduardaoficial.