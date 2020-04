Cantora voltarredondense Alice Melody grava clipe da música ‘Prova com Deus’

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 14:45 horas

Volta Redonda – Depois do lançamento do novo single no último dia 13 de março, agora a cantora Alice Melody acaba de divulgar o videoclipe da música “Prova com Deus”, que já pode ser conferido nas plataformas digitais e no YouTube.

O clipe, que foi produzido pela equipe da Cardeal Produções, retrata a letra da música em cenas emocionantes e muito reflexivas.

– No momento do lançamento o clipe recebeu milhares de acessos, estou muito feliz – afirma Alice.

O material pode ser conferido no canal da cantora: Alice Melody oficial

Confira: