Cantoras do Sul Fluminense podem se inscrever para nova formação do grupo ‘As Sublimes’

Matéria publicada em 6 de julho de 2020, 19:29 horas

Sul Fluminense – Com o isolamento social iniciando quando começaram as divulgações para o teste gratuito que vai selecionar as três novas integrantes do famoso trio “As Sublimes”, as empresas que estão produzindo as fases de seleção anunciaram a prorrogação, visando manter a oportunidade para quem ainda não conseguiu enviar o material para análise.

– Recebemos e-mails de várias interessadas comentando as dificuldades que estavam tendo para preparar o material com um mínimo de qualidade, por não terem equipamentos e não poderem encontrar pessoas que pudessem auxiliá-las diante do isolamento social. Vimos que só havíamos recebido material de candidatas de Volta Redonda e nossa ideia é termos candidatas de todas as cidades do Sul Fluminense. Acreditamos que o rápido crescimento da vida virtual perante a pandemia pode também ter sobrecarregado de informações e dificultado alcançar as pessoas, que não ficaram cientes do concurso – explica Rodrigo Hallvys, proprietário da RH Soluções Artísticas (detentora da marca registrada do grupo).

O teste está sendo coproduzido pela Garloppa1 Produções e pretende finalizar as três fases do mesmo até o fim do ano, decidindo as três novas integrantes.

As Sublimes

Com primeiro disco lançado pela Sony Music em 1993, As Sublimes ficaram conhecidas por ser o primeiro grupo feminino composto apenas por negras brasileiras a fazer sucesso no país, tendo videoclipe de sua primeira música de trabalho, “Boneca de Fogo”, lançado pelo programa Fantástico, da Rede Globo. A inicial contava com Isabel Fillardis, a cantora e modelo internacional Karla Prietto e a diva do teatro musical brasileiro, Lilian Valeska. O trio ainda emplacou as músicas “Menina Mulher da Pele Preta”, “Tyson Free”, “Stop” e “A Última Ilusão” nas rádios, incluindo participações especiais de Luiz Melodia e Jorge Benjor no disco.

Pouco tempo depois de receber um prêmio pelo videoclipe de “Menina Mulher da Pele Preta” nos Estados Unidos, o programa Vídeo Show anunciou a saída de Isabel, sendo substituída pela cantora Flávia Santana. A segunda formação lançou, em 1997, o álbum seguinte, que foi produzido em solo estadunidense e contou com participação de Mary Wilson e Lulu Santos.

Ao iniciarem as gravações de seu terceiro álbum, as gravadoras passaram a sofrer alterações e diversos artistas tiveram seus contratos interrompidos, não finalizando o disco e tendo a música “Eu não vou”, de autoria do trio, lançada pelo grupo Fat Family, marcando o início de seu hiato.

Há alguns anos fãs iniciaram uma campanha para o retorno do grupo, o que repercutiu no reencontro das integrantes, que se sensibilizaram e propuseram fazer algumas apresentações avulsas, ocorridas de 2014 a 2019, se encerrando pela dificuldade de conciliação em suas agendas.

Sobre o concurso

Em 2011 o ator e diretor Rodrigo Hallvys, fã do grupo, deu entrada na documentação para se tornar detentor da marca registrada do grupo, no intuito de montar uma nova formação e, como nasceu em Volta Redonda, agora ele decidiu abrir a seleção entre as cidades para criar uma nova possibilidade para cantoras da região Sul Fluminense.

– As dificuldades que nós, artistas mais velhos, já passamos para construirmos as carreiras, foram muito diferentes dos artistas que estão em cidades com investimento em área artística. Por outro lado, as pessoas consomem arte todos os dias e não percebem, ou seja, dá para vender arte como produto e contexto de qualidade. Creio que, fazendo a seleção aqui, podemos criar mais uma oportunidade para as cantoras que estão dentro dos critérios mostrarem seus trabalhos também – esclarece Rodrigo, confirmando que as inscrições devem ir ao menos até o fim de julho e que algumas das antigas integrantes já confirmaram presença como juradas na fase final do concurso, que deve acontecer ainda neste ano.

As inscrições

As candidatas interessadas precisam ser afrodescendentes, ter de 18 a 23 anos, e serem residentes ou nascidas em alguma das cidades do Sul Fluminense: Angra dos Reis, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itatiaia, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende, Rio Claro, Rio das Flores, Valença e Volta Redonda.

A candidata deve enviar e-mail com o assunto “Seleção As Sublimes” para (rhsolucoesartisticas@gmail.com), contendo: nome completo, nome artístico e data de nascimento; altura e manequim; endereço e telefone para contato; fotos (de estúdio) de rosto, meio-corpo e corpo inteiro; imagem digitalizada do comprovante de residência e certidão de nascimento; link de vídeo cantando música de uma das referências (cada candidata deve produzir e enviar link de seu vídeo para análise vocal, tendo como referências músicas de alguma das seguintes artistas: As Sublimes, Beyoncé Knowles, Brick & Lace, Cher, Crystal Waters, Cyndi Lauper, Deborah Blando, Destiny’s Child, En Vogue, Fat Family, Leona Lewis, Mariah Carey, Mónica Naranjo, Samantha Mumba, Shanice, SNZ, The Pussycat Dolls, The Supremes, TLC, Toni Braxton e Whitney Houston);

Serviço

Mais informações pelos telefones: (21) 97604-7747 – RH Soluções Artísticas e (24) 99278-4583 – Garloppa1 Produções. Ou nos sites (www.assublimes.com.br) e (www.rhsolucoesartisticas.com.br).