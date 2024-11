Caravana de Natal da Coca-Cola promete encantar VR e Porto Real

Volta Redonda | Porto Real – No primeiro dia de dezembro, Volta Redonda e Porto Real serão destaques na rota da Caravana de Natal da Coca-Cola Brasil, que ocorre até 23 de dezembro com o apoio da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A caravana, que cresceu em 2024 para atender 15 municípios a mais do que no ano anterior, terá dois comboios percorrendo 85 cidades em sete estados, utilizando oito caminhões Volkswagen.

De acordo com a empresa, os modelos Meteor 28.480, Meteor 29.530 e Constellation 25.480, reconhecidos por sua eficiência, conforto e tecnologia de ponta, são responsáveis por levar a magia do Natal às ruas. “Nossa parceria com a Coca-Cola FEMSA Brasil é vitoriosa e se estende ao longo de todo o ano e, com a caravana de Natal, levaremos os benefícios dessa aliança à toda a sociedade de uma forma diferenciada. No dia a dia, nossos caminhões garantem a entrega de seus produtos Brasil afora e agora essa mesma robustez e alta disponibilidade vão distribuir sonhos a todos que participarem desse evento”, destaca Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

O segundo comboio da caravana, que parte de Campinas (SP) no dia 19 de novembro, passará por Volta Redonda e Porto Real, encantando moradores e visitantes da região Sul Fluminense com atrações especiais. Com o tema “Desperte o Papai Noel que há em Você”, os caminhões contarão com apresentações de uma orquestra, efeitos visuais e sensoriais, além de telas de LED com projeções digitais em formato de lata de Coca-Cola.

A caravana também trará o Papai e a Mamãe Noel, efeitos de fumaça e um caminhão totalmente iluminado por LEDs, em homenagem às fábricas da Coca-Cola e às famílias que celebram o Natal com a marca.

Segundo Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola FEMSA Brasil, a expansão da caravana é um presente especial para as comunidades. “A iniciativa é uma atração muito esperada em todo o território Coca-Cola FEMSA Brasil, então, para este ano, fizemos a alteração para atender duas rotas simultaneamente, aumentando o número de localidades contempladas. Estamos empolgados por poder levar a magia do Natal para ainda mais pessoas e dividir esse momento tão especial com nossos clientes, colaboradores e consumidores”.

A Caravana é gratuita, e os detalhes das datas e horários podem ser conferidos no site oficial: natal.coca-cola.com.br.