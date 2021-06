Caricaturas premiadas do Salão de Humor são expostas no Centro Pop de VR

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 09:39 horas

Volta Redonda- Um total de 30 caricaturas premiadas em edições anteriores do Salão de Humor ficarão expostas até o dia 20 de junho no Centro Pop (Centro de Referência Especializado para população em situação de rua Uhady Nars).

A realização desta ‘Exposição de Caricaturas’ no Centro Pop foi desenvolvida pela Secretaria Municipal de Cultura (SMC), em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, foram selecionadas 30 caricaturas premiadas em edições anteriores do Salão de Humor, que segue com inscrições abertas até 06 de julho. Todas as informações sobre o Salão de Humor estão disponíveis no edital, que pode ser acessado no site da Secretaria de Cultura: https://cultura.voltaredonda.rj.gov.br

O secretário de Ação Comunitária, Munir Francisco, destacou que a arte é para todos, e essa, é uma das ações que serão inseridas no Centro Pop de Volta Redonda. “Essa é uma importante parceria com a Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa humaniza o Centro de Referência Especializado para população em situação de rua, mostrando que a arte é para todos. A arte também contribui para a reintegração dessas pessoas na sociedade”, comentou Munir.

A ‘Exposição de Caricaturas’ é itinerante a iniciativa, segundo Anderson de Souza, é levar a mostra para locais que tradicionalmente não recebem exposições. Além de promover a arte como ferramenta de humanização das pessoas em situação de rua.

“A ideia de levar uma exposição para o Centro Pop é descentralizar a cultura e aproximá-la das pessoas! O projeto “Cultura Mais Perto” levará exposições de arte para locais não convencionais”, disse Anderson.

A caricatura é um desenho com gênero discursivo enfatizando e exagerando as características físicas ou comportamentais de pessoas. As caricaturas expostas no Centro Pop são coloridas e bem-humoradas nas quais personalidades como Madonna, Chaves, Ronaldinho Gaúcho, Chico Buarque, entre outros foram homenageados.

Segundo a coordenadora do Centro Pop, Karla Elaine Alves, as caricaturas deram cor e vida nas paredes do espaço, que atende diariamente aproximadamente 50 usuários oferecendo café da manhã, banho, lavagem de roupa, almoço e lanche.

“A proposta da inserção da arte já foi percebida pelos nossos usuários, teve um que ficou olhando e não parou de rir das caricaturas. A arte é uma forma de trazer novamente essa sensibilidade que está camuflada neles”, comentou a coordenadora.

A ‘Exposição de Caricaturas’ seguirá para a Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes), no bairro Retiro, onde ficará disponível para visitação gratuita de 22 a 28 de junho. Após esse período será exposta nos Cras (Centro de Referência da Assistência Social) que foram reabertos em Volta Redonda.