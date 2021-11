Casa da Cultura de Itatiaia abre exposição “Outros Olhares” na sexta-feira

Matéria publicada em 18 de novembro de 2021, 18:12 horas

Itatiaia- Com o objetivo de fazer o visitante repensar as suas novas relações com a natureza, a Prefeitura de Itatiaia, por meio do Superintendência Municipal de Cultura, abre nesta sexta-feira, dia 19, a partir das 15 horas, a exposição “Outros Olhares”.

A mostra dos fotógrafos Ana Cristina Almeida e Ricardo Deutsch Júnior, será realizada na Casa da Cultura, no Centro e reúne 80 fotografias.

– Será um prazer muito grande sediar a exposição de artistas tão talentosos. Estamos trabalhando nos preparativos para que seja uma exposição muito bonita. Vale lembrar que a exposição seguirá todas as medidas de segurança contra o novo coronavírus recomendadas pela Organização Mundial de Saúde, como o uso de máscaras e álcool em gel, disse o Superintendente de Cultura, Jefferson Santos.

De acordo com os artistas a mostra “É um convite a não olhar apenas com os olhos, mas enxergar com a alma os seres invisíveis e questões sensíveis que se faz necessário discutir para despertar uma consciência coletiva de que todo ser vivo é importante e que somos interdependentes”.

A exposição ficará aberta à visitação até o dia 02 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. A Casa de Cultura fica localizada na Rua Antônio Gomes de Macedo, 331, Centro.

Os artistas

Natural do Rio de Janeiro, Ricardo Deutsch Júnior é graduado em fotografia e especialista em fotografia científica. Ana Cristina Almeida, também natural do Rio de Janeiro é bióloga e mestre em geografia.