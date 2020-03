Casa da Cultura de Itatiaia abre inscrições para novos cursos

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 10:07 horas

Itatiaia – A Casa da Cultura de Itatiaia está com inscrições abertas para novos cursos, que terão início a partir do dia 16 de março. Além de turmas para aulas de teatro, de desenho e a oficina de filtro dos sonhos, que já fizeram parte da grade, as novas opções de cursos são na área musical, percussão, pandeiro, teoria musical e violão. Na área de dança a novidade é a dança finlandesa. Ainda haverá também turmas para quem quiser aprender Libras (Linguagem Brasileira de Sinais).

Para se inscrever para o curso de teatro e pandeiro é bom se apressar, pois as aulas já estão acontecendo e ainda há vagas. São duas turmas de teatro, uma infantojuvenil e outra para adultos, que fecham com 20 alunos cada. A turma comporta 10 vagas.

O curso de violão começa dia 16 e terá turmas para alunos iniciantes e avançados. Estão sendo oferecidos quatro horários, que vão comportar quatro alunos em cada turma, totalizando 16 pessoas.

No dia 17 de março terão início as aulas de percussão, teoria musical e Libras. Para a disciplina de percussão serão formadas quatro turmas dividas por idade, com 12 vagas em cada, teoria musical com oito vagas. O curso de Libras contará com uma turma de 10 alunos.

No dia 20 começam as aulas de dança finlandesa, que serão oferecidas no Clube Finlândia, em Penedo, e na Casa da Cultura, com 20 vagas em cada classe.

Finalmente, no dia 26 será a primeira aula do curso de desenho que vai até o dia 16 de abril e atenderá 10 alunos. Neste mesmo dia há 10 vagas para a oficina de filtro dos sonhos. Completando todas essas atividades, também está em andamento o ensaio da quadrilha junina, que acontece aos sábados.

Para se inscrever, o interessado deve levar RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. Se o aluno for menor é necessário levar, além do RG ou certidão de nascimento do menor, o RG e o CPF do responsável, assim como o comprovante de residência e a foto 3×4 do aluno.

Além dessas novas possibilidades que a Casa da Cultura está disponibilizando, o trabalho voltado para outras artes como artesanato com feltro, customização e corte e costura e outras modalidades de dança continuam acontecendo.

Os novos cursos serão disponibilizados nos seguintes horários:

*Percussão – Professor Marcelo Ferreira

Associação de Moradores da Vila Odete – início das aulas 17/03/2020

Terça-feira (10h – 11h30 e 14h – 15h30) – de 10 anos até 15 anos

Quinta-feira (10h – 11h30 e 14h – 15h30) – a partir de 16 anos

*Pandeiro – Professor Marcelo Ferreira

Casa da Cultura de Itatiaia – aulas em andamento

Sexta-feira (13h – 14h30) – a partir dos 12 anos

*Libras – nível básico – Professor Edison Souza

Casa da Cultura de Itatiaia – início das aulas 17/03/2020

Terça-feira (9h – 10h30) – a partir de 16 anos

*Teoria Musical – Professor Maestro João Bosco da Costa (Maestro Costinha)

Casa da Cultura de Itatiaia – início das aulas 17/03/2020

Terça-feira e quinta-feira (10h30 – 11h30) – a partir de 16 anos

*Violão – Professor Luiz Henrique

Casa da Cultura de Itatiaia – início das aulas 16/03/2020

Segunda-feira (9h – 10h e 10h – 11h) – Alunos iniciantes a partir de 10 anos

Quarta-feira (9h – 10h e 10h – 11h) – Alunos intermediários e avançados a partir de 10 anos

*Dança Finlandesa – Professora Ide Roza

Clube Finlândia de Penedo – início das aulas 20/03/2020

Sexta-feira (18h – 19h30) – a partir de 12 anos

Casa da Cultura de Itatiaia – início das aulas 20/03/2020

Sábado (15h30 – 17h) – a partir de 12 anos

*Teatro Infantojuvenil – Professor Rafael Fioratto

Casa da Cultura de Itatiaia – aulas em andamento

Sexta-feira (14h30 – 16h)

*Teatro Adulto – Professor Rafael Fioratto

Casa da Cultura de Itatiaia – aulas em andamento

Segunda-feira (19h – 21h)

*Desenho – Professor Rafael Fioratto

Casa da Cultura de Itatiaia – de 26/03 até 16/04

Quinta-feira (13h30 – 15h)

*Filtro dos Sonhos – Professor Thiago Ferreira

Casa da Cultura de Itatiaia – aulas no dia 26/03

Quinta-feira (15h30 – 16h30)

*Quadrilha Junina – Ensaios com Allan

Casa da Cultura de Itatiaia – aulas em andamento

Sábado (17h – 19h)