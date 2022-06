Casa da Cultura de Itatiaia realiza cadastro dos artesãos do município

Matéria publicada em 15 de junho de 2022, 15:26 horas

Itatiaia- Itatiaia será um dos 46 municípios contemplados pelo Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense (PPAF), uma parceria entre a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECECRJ).

O principal objetivo do programa é fornecer capacitação aos artesãos de Itatiaia para que eles possam se desenvolver em áreas como o empreendedorismo e o marketing, de acordo com o plano estadual de cultura.

Para participar do programa é necessário fazer o cadastramento na Casa da Cultura, até último dia útil do mês, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.

O cadastramento também pode ser realizado online até a primeira semana de julho. Para isso é necessário que os artesãos de Itatiaia estejam com o CPF, identidade e comprovante de residência em mãos para realizar o preenchimento do formulário.