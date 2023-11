Casa da Cultura de Paraty tem novo patrocinador

Paraty – A Casa da Cultura de Paraty recebeu um novo patrocinador para dois de seus espaços nobres: o auditório, com 120 lugares, que passa a se chamar Casa Caixa e o pátio. O local contará ainda com uma programação especial direcionada ao público local e visitantes, com foco especialmente nos jovens.

“O patrocínio da Caixa é super importante porque alinha um programa nacional de uma empresa estatal, que tem compromisso com o desenvolvimento da cultura do Brasil, a uma das principais cidades do interior em que a cultura é um dos eixos primordiais do seu desenvolvimento econômico”, afirmou Cristina Maseda, Diretora Executiva da Casa da Cultura de Paraty.

A estreia da Casa CAIXA, que inclui o pátio anexo – o coração da Casa da Cultura, onde acontecem festas, aberturas de exposições, coquetéis e rodas de ciranda – ocorre durante a Flip (Festa Literária Internacional de Paraty). O espaço vai abrigar a programação da Flip +, com mesas diárias de debates, de quinta (23) a sábado (25).

No dia 23, às 10h, Cristina Maseda e Mauro Munhoz, diretor da Flip, vão comandar a abertura do novo espaço, que terá como ponto alto uma mesa com Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e Bernardo Cardoso, Diretor de Turismo de Portugal. Ambos vão debater o tema “Experiências e iniciativas de promoção ao turismo literário Brasil-Portugal”.

Outro destaque da Flip + será a mesa “Cartas para Saramago – 25 anos de Nobel”, na sexta-feira (24), às 19h, com os escritores Itamar Vieira Junior (do best-seller Torto Arado), Aline Bei e Jeferson Tenório, e com mediação de Ricardo Viel. “É significativo ter esse patrocínio dobrado porque fortalece não só o evento Flip quanto a Casa da Cultura, ao receber uma parte da programação da Flip +”, ressaltou Maseda.

Nova Programação

O patrocínio da Caixa vai promover ainda a requalificação do auditório e intensificar sua programação, com apresentações musicais, teatrais, entre outras expressões de artistas locais, visando atrações para os jovens e uma programação de verão 2024 com esse foco. Lembrando que a Caixa está entre os maiores patrocinadores e incentivadores de práticas culturais no Brasil, investindo milhões de reais em programas culturais, em que a linha curatorial busca projetos que traduzam a pluralidade do Brasil e que possuam forte representatividade regional.

Na Casa da Cultura de Paraty, estão previstos, até junho de 2024, quatro grandes encontros na Casa CAIXA: além da Flip + e da Programação de Verão, haverá um evento em abril e outro em junho. “Será uma temporada de celebração e fortalecimento das políticas culturais tanto da CAIXA quanto da Casa da Cultura, no auditório e no pátio, nosso lugar de convivência e sociabilidade”, finaliza Cristina Maseda.