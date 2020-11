Casa da Cultura de Rio Claro realizará exposição fotográfica em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 15:03 horas

Mostra “A beleza e a cultura negra” será composta por fotos e frases enviadas por moradores do município

Rio Claro – No dia 20 de novembro, a Casa da Cultura de Rio Claro realizará a exposição “A beleza e a Cultura Negra.” O evento, que acontecerá online por conta da pandemia, será colaborativo, ou seja, o material exposto será composto por fotos e frases enviadas pelos próprios moradores do município.

As fotos enviadas deverão representar o orgulho da cultura ou da beleza negra. Os participantes que quiserem poderão enviar ainda uma frase que também represente esse orgulho. As fotografias serão selecionadas por uma equipe da secretaria.

Regulamento

Os participantes deverão copiar o modelo de autorização (abaixo), assinar, tirar uma foto e enviar junto com as demais fotografias que participarão do concurso. O material deverá ser enviado para o e-mail (exposicoesrioclarorj@gmail.com). O limite é de três imagens por pessoa.