Casa de Cultura Arte in Foco estreia o espetáculo “Lisbela e o Prisioneiro”

Matéria publicada em 25 de abril de 2022, 17:28 horas

Barra Mansa- Um dos elencos da Casa de Cultura Arte in Foco, escola de artes de Barra Mansa estará em cartaz no dia 30 de abril com o espetáculo “Lisbela e o Prisioneiro”.

A apresentação será às 20h no Teatro Gacemss em Volta Redonda. De acordo com os organizadores, os ingressos já estão sendo vendidos na secretaria da Arte in Foco e do teatroGacemss ao Valor de R$ 20 (promoção todos pagam meia).

O espetáculo é uma adaptação do texto de Osman Lins que foi feita pelo diretor Marcelo Soares em parceria com Erico Judice, maquiagem e adereços de Matheus Fernandes.

O espetáculo faz parte do Projeto Circulação que tem como objetivo buscar oportunizar aos atores novos palcos, proporcionando formação de plateia e valorização do artista do interior. Iremos visitar cidades da região Sul Fluminense, e até mesmo cidades de outros estados, como Cruzeiro/SP, que será palco da 2ª apresentação do projeto, em 14 de maio, ás 20h no Teatro Capitólio, no Centro da Cidade.

Sinopse:

Lisbela, jovem sonhadora que adora cinema se encanta por Leléu, um esperto conquistador, artista de circo. Quem não gostou nada disso foi o Tenente, pai da moça, que tratou logo de mandar prender o sorrateiro rapaz. O motivo? Desonrar jovens donzelas.

No meio dessa confusão o rapaz não vê outra saída a não ser fugir, porém seu coração foi arrebatado pela moça, voltando para cidade descobre que ela está de casamento marcado com Dr. Noêmio.

Em meio a tantas confusões ainda aparece um matador que jurou vingança contra Leléu por ter se envolvido com sua irmã no passado.

Uma trama de amor e ódio que se passa na cidade de Coripós e que mais parece um verdadeiro filme de Hollywood.

Elenco: Bernardo Laborão, Bruna Almeida, Gabriel Isoldi, Hugo Francisco, João Arthur Vitorino, João Vitor Torres, Julia Vieira, Larissa Vitória, Lucas Corrêa, Luis Eduardo Herculano, Marcel Henrique, Raquel Ferreira e Vitor Macedo.