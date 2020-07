Casa do Artesão está a um passo de se tornar realidade em Angra dos Reis

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 16:42 horas

Prefeitura lança chamada pública para a administração do espaço

Angra dos Reis – O artesanato é uma forte ferramenta que movimenta a cadeia produtiva do turismo nas cidades, gera renda e desenvolvimento social e econômico, além de garantir melhor qualidade de vida aos artesãos, que em grande parte sustentam as famílias por meio desse trabalho.

Sendo assim, a Prefeitura de Angra, via Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, tornou público o processo seletivo de concessão não onerosa de uso do espaço público, mediante a permissão de uso, destinado à Casa do Artesão de Angra dos Reis.

O certame tem o objetivo de selecionar associação ou cooperativa, que represente os artesãos do município, para a implantação e administração do espaço disponibilizado no Cais de Santa Luzia, sendo os boxes 3 e 4 que, anteriormente, abrigavam restaurantes.

As inscrições estão abertas e vão até às 23h do dia 10 de agosto, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico cultura.adm@angra.rj.gov.br.

Podem participar da chamada pública pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, criadas com finalidade específica, conforme indicado no edital do chamamento público, publicado no Boletim Oficial do Município de sexta-feira (10), disponível no site www.angra.rj.gov.br.

– Um espaço para os artesãos da cidade é um sonho antigo, que torna-se realidade nessa gestão que sabe e valoriza a importância do artesanato local. O espaço, além de gerar lucro aos artistas, vai criar oportunidades de divulgação e capacitação e estimular o processo criativo. Fico feliz em contribuir com mais essa conquista – disse a secretária-executiva de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.