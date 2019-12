Casa Larangeiras e Teatro Municipal terão oficinas de férias

Matéria publicada em 27 de dezembro de 2019, 17:20 horas

Angra dos Reis – O período de férias escolares em Angra dos Reis vai ser de muita arte na Casa de Larangeiras e no Teatro Municipal. Isso porque a prefeitura, por meio da secretaria executiva de Cultura e Patrimônio, vai promover oficinas de férias com atividades culturais, totalmente gratuitas, voltadas para crianças, adolescentes e adultos.

As atividades vão acontecer de 13 de janeiro a 14 de fevereiro e as inscrições já estão abertas. Os interessados devem comparecer, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, na sede da Secretaria de Cultura, na Casa Larangeiras, localizada no Centro da cidade. Os menores devem estar acompanhados dos responsáveis. As vagas são limitadas.

Serão oferecidas oficinas de teatro e DJ, além de musicalização, que tem o objetivo de desenvolver habilidades necessárias para o exercício pleno da musicalidade, através do entendimento da linguagem musical. Para isso serão utilizados instrumentos de percussão confeccionados com material reciclado, tais como chocalho, triângulo, caxixi, agogô, reco-reco e tambores.

Programação:

*Casa Larangeiras

Segunda a sexta-feira / 17h às 18h30

Oficina de Musicalização

Responsável: Moacyr Saraiva

Terça e quarta-feira / 15h às 16h30

Oficina de DJ

Responsável: DJ Jacaré

Quinta e sexta-feira / 15h às 16h30

Oficina de Teatro

Responsável: Kelly Oliveira

Público-alvo: crianças e adolescentes de 8 a 14 anos

*Teatro Municipal

Quinta e sexta-feira / 18h às 19h30

Oficina: Teatro

Responsável: Kelly Oliveira

Público-alvo: pessoas acima de 15 anos