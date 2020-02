Casa Larangeiras recebe a exposição ‘Barcos de Angra’

Matéria publicada em 7 de fevereiro de 2020, 14:25 horas

Mostra ficará aberta para visitação até dia 10 de fevereiro, em Angra dos Reis

Angra dos Reis – Mais uma mostra pode ser visitada, gratuitamente, na Casa Larangeiras, no Centro da cidade. A exposição “Barcos de Angra” ficará aberta para visitação até o dia 10 de fevereiro, de terça a sexta-feira, das 9h às 18h e aos sábados e domingos, das 9h às 13h.

Os artistas Aldair Neres, Batista, Malagueta, Vanir, Divalzinho e Paulo Antiquário apresentam mais de 20 peças voltadas para o tema náutico. Na exposição, o visitante pode encontrar miniaturas dos mais diversos barcos, como traineiras de pesca e escuna.

Uma pintura sobre tela que representa as atividades pesqueiras no litoral angrense também pode ser encontrada no local. De acordo com o responsável pela mostra, o principal objetivo é divulgar a produção cultural caiçara e com isso alcançar um novo público com as obras expostas.