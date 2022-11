‘CDL Encanta’ vai percorrer Volta Redonda com músicas natalinas - Diário do Vale

Matéria publicada em 29 de novembro de 2022, 11:32 horas

Volta Redonda – A segunda edição do projeto “CDL Encanta”, que leva a magia das músicas natalinas aos principais centros gastronômicos e comerciais de Volta Redonda, está de volta agora em dezembro, com um roteiro especial. O projeto é desenvolvido pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda e conta com parceria da prefeitura. Ao todo são quatro músicos do grupo Feeling Produções, que percorrem essas áreas, com camisas do projeto e instrumentos, com um repertório de Natal. A programação começa nesta quinta-feira, 1. As apresentações vão ser sempre a partir das 17 horas.

Segundo o diretor de Comunicação da CDL-VR, Rafael Mendes, o projeto criado em 2021, tem como objetivo valorizar os artistas locais e também proporcionar momentos diferentes nos principais polos gastronômicos da cidade, despertando o clima natalino em seus clientes.

“As apresentações são de graça e esperamos que mais uma vez, os bares, restaurantes, cafeterias e lanchonetes, além dos shoppings, abram suas portas para receber nossos músicos e garantir um momento especial para seus clientes. No ano passado, a receptividade foi muito positiva e esperamos que neste ano, as pessoas já comecem a entender melhor a nossa proposta”, comentou.

A programação pode ser conferida no site cdlvr.org.br e nas redes sociais da CDL Volta Redonda a partir de dezembro. Pode haver alterações devido ao clima, em caso de chuva, por isso, é importante ficar atento às divulgações dos dias, horários e locais.

“Queremos que as pessoas se sintam homenageadas com este momento e que os estabelecimentos também se sintam privilegiados por receber um projeto que nos inspira a entrar nesse clima natalino, trazendo boas energias”, acrescentou.

Confira a programação:

Dias: 01, 08, 09, 15 e 16/12/2022

(*quintas e sextas-feiras, exceto dia 02/12, por conta do jogo do Brasil)

Horário: A partir das 17h

Percurso: Sider Shopping, ruas 14, 16, 21, 27 e 33, incluindo o Jardim dos Inocentes, bairros Bela Vista e Laranjal

Sábados: 03, 10 e 17

Horário: A partir de meio-dia

Locais: Sider Shopping e Shopping Park Sul e Praça do bairro Colina