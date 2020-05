Centro Cultural Theophilo Massad completa 20 anos

Matéria publicada em 26 de maio de 2020, 16:18 horas

Espaço é fruto de conquistas da classe artística de Angra dos Reis

Angra dos Reis – Desde que foi inaugurado, em 24 de maio de 2000, o Centro Cultural Theophilo Massad (CCTM) vem oferecendo atividades e programações variadas aos artistas e ao público da cidade. Inúmeras peças de teatro, shows musicais, exibições de vídeo (CineClube), exposições e oficinas já passaram pelo espaço, assim como artistas do município que hoje são reconhecidos nacionalmente começaram suas trajetórias no CCTM.

Por conta da pandemia relacionada ao coronavírus, a comemoração de duas décadas de existência do espaço não vai contar com shows ou espetáculos, justamente pela necessidade do isolamento social.

– Temos a consciência da importância desse isolamento no momento atual e estamos fazendo a nossa parte. Claro que lamentamos não poder comemorar o aniversário de 20 anos do nosso Centro Cultural. A Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio estava trabalhando para que tivéssemos uma bela programação, porém, nossa arte continua viva, artistas da cidade estão gravando vídeos curtos contando suas experiências no teatro, desejando felicitações e falando da importância do isolamento nesse momento. Estamos com o teatro de portas fechadas, mas a nossa arte está viva – explica a secretária-executiva de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

O CCTM foi inaugurado pela Prefeitura de Angra depois de mais de 20 anos de intensa luta do movimento cultural. O espaço que abrigava o antigo galpão da Fábrica de Pescado OVAR hoje é a casa dos artistas. O centro possui quatro áreas distintas: o Teatro Municipal Dr. Câmara Torres, com capacidade para 210 pessoas; uma da sala de vídeo, com capacidade para 50 pessoas; a sala de ensaios Maestro Galloway e o amplo Salão de Exposição e Artes Plásticas e Visuais Felício D’Andrea Neto.