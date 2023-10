Check Accordion Trio se apresenta no Cinema da Praça, em Paraty

Paraty – O Cinema da Praça, em Paraty, será palco para o concerto de música do Check Accordion Trio, na próxima quinta-feira (19). A apresentação está marcada pra às 20h, no Centro Histórico. O evento será a abertura da primeira turnê brasileira do trio, que seguirá até 4 de novembro, nas cidades de Pirenópolis, Goiânia, Brasília, São Paulo, Porto Alegre, Novo Hamburgo e Nova Petrópolis.

No município, o trio fará antes do concerto um encontro com os alunos da Casa da Música da Casa da Cultura de Paraty, abordando tanto a história e particularidades do acordeão quanto aspectos da prática da música de câmara, e de arranjos e composições para suas diferentes formações.

No concerto, o grupo percorrerá o universo da música clássica e moderna, música dos Balcãs, o tango argentino clássico e o moderno de Piazzola e música experimental minimalista, incluindo arranjos e composições originais, em instigante e variado repertório concebido para mostrar as diversas tonalidades e modalidades do acordeão, instrumento geralmente relacionado à música folclórica e ainda pouco explorado na música clássica.

Check Accordion Trio

O grupo, em atividade desde 2017, reúne três talentosos músicos tchecos formados em acordeão clássico – Markéta Laštovičková, Marie Čejnová e Michal Karban – apresentando surpreendentes e diversas facetas desse instrumento musical singular. Em seus currículos, os três se destacam por suas extensas experiências em competições internacionais, em interpretação e na carreira pedagógica.

Markéta Laštovičková é uma das mais importantes acordeonistas da geração mais jovem. Após concluir o mestrado pela Academia Nacional de Música da Dinamarca, continua com os estudos de doutorado na Academia das Artes Cénicas de Bratislava (Eslováquia). Entre as suas maiores conquistas destacam-se os primeiros lugares em concursos internacionais em Portugal, na Sérvia, na Itália, na Alemanha, na Rússia, na Croácia, entre outros. Foi a primeira intérprete da história a apresentar um recital de acordeão no festival tcheco Primavera de Praga. Markéta também se dedica à composição e à atuação pedagógica voltada ao ensino de acordeão.

Marie Čejnová dedica-se não só à música clássica, mas também as interpretações de acordeão na esfera do jazz. Atualmente, trabalha como docente no Conservatório de Pilsen, onde ensina principalmente acordeão cromático. Além disso, também pesquisa formas de inclusão de pessoas com deficiência física ou psíquica por meio da musicoterapia.

Michal Karban está atualmente concluindo sua pós-graduação em acordeão na Academia Nacional de Música da Dinamarca. É professor credenciado do Ministério da Educação da República Tcheca na área de acordeão. Também atua como gerente de relações públicas da Filarmônica de Pilsen e é distribuidor exclusivo das marcas italianas de acordeões Pigini e Fisitalia para a Repúblicas Tcheca e a Eslovaca