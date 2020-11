Cia Ballet de Câmara encontra novas possibilidades de existir e criar, levando a dança para mais pessoas

Matéria publicada em 4 de novembro de 2020, 15:14 horas

Barra Mansa – Com o distanciamento e o isolamento social impostos pelas medidas sanitárias para prevenção da Covid-19, a Cia Ballet de Câmara, idealizada e mantida pela Associação Cultural ARTEMAGIA, buscou formas de continuar se mantendo ativa. Segundo Viviane Almeida, coordenadora geral da Associação Cultural ARTEMAGIA, apesar das dificuldades, cada ser humano, cada instituição, cada sistema, precisou se reinventar.

– Diante de um cenário atípico onde nenhum de nós foi preparado para enfrentar, tivemos que usar a criatividade para nos adaptar. Nós, da Companhia Ballet de Câmara também fizemos nossa parte. Entramos no ensino remoto e aos poucos fomos nos familiarizando com a tecnologia e suas possibilidades. Nosso próximo passo foi criar coreografias à distância e publicar nossas apresentações – disse.

A partir desse momento foram realizadas diversas apresentações online, transmitidas pelo canal do Youtube da Associação Cultural ARTEMAGIA em formato de solos, duplas ou com mais integrantes. A imersão nesse universo online trouxe o espaço que a Companhia procurava para desenvolver novos trabalhos. Por meio das ferramentas da internet, foi possível tornar as apresentações ainda mais democráticas e abrangentes, excluindo as fronteiras geográficas. “Hoje já faz parte do nosso cotidiano esse novo modo de funcionar, abrindo outros leques de opções”.

Sobre a Cia Ballet de Câmara

A Cia Ballet de Câmara foi criada em 1985, sendo a primeira Companhia Profissional de Ballet da cidade de Barra Mansa e uma das mais importantes companhias de dança da região, com histórico de espetáculos originais apresentados gratuitamente e montados exclusivamente com bailarinos formados na cidade. A Cia atua como um espaço democrático, de complementação e aperfeiçoamento no estudo de dança, para jovens provenientes de projetos sociais da região do Médio Paraíba, além de contribuir com a democratização da cultura e formação de plateia através de apresentações gratuitas e itinerantes.

A Cia, voltada para atender jovens talentos, que em sua grande maioria não teriam como arcar com os custos de um ensino técnico, amplia possibilidade no mercado de trabalho para aqueles que já galgaram um alto nível no processo de estudo da dança e desejam permanecer e fazer da dança não só sua fonte de renda, mas opção de vida, sem sair do interior do estado do Rio de Janeiro.

Para assistir e acompanhar as apresentações, basta acessar o canal da Associação Cultural ARTEMAGIA: https://www.youtube.com/channel/UC38YDEkp2sYlQJZOnyrGcVg