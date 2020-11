Cia Ballet de Câmara transmite apresentações de dança pela internet

Matéria publicada em 27 de novembro de 2020, 15:17 horas

Sul Fluminense– Devido ao distanciamento social em meio à pandemia, a Cia Ballet de Câmera, que conta com o apoio do Instituto CCR, da concessionária CCR NovaDutra, está publicando coreografias realizadas pelos alunos do projeto na internet. Atualmente, são 30 alunos atendidos no projeto, com faixa etária entre 12 e 30 anos, nas cidades de Resende e Barra Mansa. O projeto é realizado pela Associação Cultural ARTEMAGIA.

As apresentações gravadas pelos alunos envolvem diversas modalidades de dança, como ballet clássico, dança contemporânea, jazz, dança moderna e danças urbanas. As publicações são realizadas no canal da Cia Ballet de Câmera: www.youtube.com/channel/UC38YDEkp2sYlQJZOnyrGcVg

Foram realizadas gravações em formato solo, duplas ou com mais integrantes, com a proposta de democratizar as apresentações no universo online. “Com a disponibilização dos conteúdos no universo online, o projeto democratiza a dança, levando ensinamentos e o acesso à cultura para várias pessoas. Com o projeto Cia Ballet de Câmara, o Instituto CCR, com apoio da CCR NovaDutra, busca promover a transformação e o desenvolvimento social das comunidades participantes”, afirmou Ariane Teles, do Instituto CCR.

Sobre a Cia Ballet de Câmara

A Cia Ballet de Câmara foi criada em 1985, sendo a primeira Companhia Profissional de Ballet da cidade de Barra Mansa e uma das mais importantes companhias de dança da região, com histórico de espetáculos originais apresentados gratuitamente e montados exclusivamente com bailarinos formados na cidade.

A Cia atua como um espaço democrático, de complementação e aperfeiçoamento no estudo de dança, para jovens provenientes de projetos sociais da região do Médio Paraíba, além de contribuir com a democratização da cultura e formação de plateia através de apresentações gratuitas e itinerantes. O projeto foi selecionado no 4º Edital de Projetos Culturais do Instituto CCR, apoiado pelo Instituto CCR, no trecho da Concessionária CCR NovaDutra, realizado através da Lei de Incentivo à Cultura.