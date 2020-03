Cia Teatral Calegari está com inscrições abertas para curso de atores

Matéria publicada em 11 de março de 2020, 13:13 horas

Atualmente a companhia conta com quase 70 integrantes, que participam e produzem espetáculos para públicos variados

Barra Mansa – Consolidada em Barra Mansa desde 2011, e tendo como diretor o professor de teatro Danilo Calegari Manzela, a Cia Teatral Calegari está com inscrições abertas para o ano de 2020 para as turmas infantil, juvenil e adulta. A companhia tem como foco principal a seriedade, dedicação e amor à arte e oferece oportunidade de formação para seus atores, mostrando que, sim, é possível viver dessa carreira tão encantadora.

De acordo com o diretor da Cia Calegari, ao longo desses nove anos a companhia conseguiu se estruturar no município e isso, segundo ele, resultou em muitos trabalhos, aulas e reconhecimento.

– Tudo isso, hoje, faz com que a Cia Calegari seja uma grande oportunidade para quem gosta de teatro e pretende aprender sobre essa arte – frisou o diretor.

Atualmente a companhia conta com quase 70 atores, que participam e produzem espetáculos para públicos variados. Conforme conta o diretor, para abrir os trabalhos em 2020, junto a seus alunos, a Cia Teatral Calegari ofereceu a oficina “Treinamento do Ator: Criação e Construção” para adultos e crianças, cujo retorno foi muito positivo.

A proposta, de acordo com ele, foi ampliar os estudos sobre a formação do ator visando identificar e explorar princípios e procedimentos que promovam a autonomia técnica e criativa do ator no exercício profissional. Ao final do treinamento, todos os atores participaram da gravação de um filme que, segundo o professor, oportunizou eles colocarem em prática tudo o que foi absorvido nos três dias de treinamento.

– A ideia, nesses três dias de treinamento, foi preparar os atores para atividades também fora do horário de aula. Sempre digo para os alunos que, hoje, eu vejo a Cia Teatral Calegari mais como um curso para atores, do que só um curso de teatro. Com isso, tento dar para os alunos desafios em todas as áreas de atuação. As atividades da sala de aula sempre são estruturadas de modo que a gente possa contemplar o trabalho do ator e também é assim para o cinema e TV. O objetivo da companhia é oferecer experiência e deixar nossos atores cada vez mais entregues e mais prontos para quando aparecer uma oportunidade – finalizou.

Serviço

A Cia Teatral Calegari fica localizada no Ilha Clube, no Ano Bom. Crianças, adolescentes, jovens e adultos que quiserem fazer uma avaliação ou aula experimental podem entrar em contato pelo Instagram (@ciateatralcalegari) ou pelos telefones (21) 98846-5090 e (24) 99204-0651.