Cia Teatral Calegari realiza oficina ‘Treinamento do Ator: Criação e Construção’

Matéria publicada em 17 de janeiro de 2020, 10:21 horas

Evento acontece neste final de semana em Barra Mansa, na sede da companhia, e é voltado para crianças e adultos

Barra Mansa – A Cia Teatral Calegari apresenta, neste final de semana, em Barra Mansa, a oficina “Treinamento do Ator: Criação e Construção” para adultos e crianças. O objetivo do evento, de acordo com o ator Danilo Calegari, que é professor e diretor da companhia, é ampliar os estudos sobre a formação do ator visando identificar e explorar princípios e procedimentos que promovam a autonomia técnica e criativa do ator no exercício profissional. O treinamento acontece na sede da Cia, localizada na Avenida Presidente Kennedy, 854 – Ano Bom, e consiste em três dias intensivos de interpretação.

O evento tem início nesta sexta-feira, dia 17, quando os atores ficarão em estudo das 18h às 22h30. No sábado (18) o treinamento será das 16h às 22h30 e no domingo (19) das 10h às 14h. Ao final da oficina todos participarão da gravação de um filme, que acontece no domingo, dia 26 de janeiro. O filme, segundo Calegari, dará aos participantes a oportunidade de colocarem em prática tudo o que foi absorvido nos três dias de treinamento.

– A ideia, nesses três dias de treinamento, é preparar os atores para atividades também fora do horário de aula. Por isso vamos fazer esse intensivo, pesquisando texto, estudando, ensaiando e tendo como trabalho final o filme que vamos gravar e que faremos de tudo para entregar aos alunos para que eles tenham um material de divulgação, de portfólio para que possam divulgar o trabalho – explicou o diretor, ao informar que o treinamento tem um investimento de R$ 150.

Conforme adianta o professor, por meio de um treinamento físico e vocal, a finalidade desse intensivo é buscar o aprofundamento do “exercício sobre si mesmo”, de forma a promover o acesso a um corpo-mente orgânico, elevando dessa forma a presença e a capacidade de composição de repertório próprio para a criação.

– Sempre digo para os alunos que, hoje, eu vejo a Cia Teatral Calegari mais como um curso para atores, do que só um curso de teatro. Com isso, tento dar para os alunos desafios em todas as áreas de atuação. As atividades da sala de aula sempre são estruturadas de modo que a gente possa contemplar o trabalho do ator e também é assim para o cinema e TV. A gente pensa nessa fragmentação da atuação, na rotina das gravações a relação do ator com todo aparato técnico como, por exemplo, luz, microfone, cenografia, assim como as características mais determinantes da linguagem do áudio visual para o trabalho do ator. Essa é mais uma oportunidade de preparar os atores para o mercado. É oferecer experiência e deixá-los cada vez mais entregues e mais prontos para quando aparecer uma oportunidade – finalizou.

Serviço

A Cia Teatral Calegari fica localizada no Ilha Clube, no Ano Bom. Crianças, adolescentes, jovens e adultos que quiserem fazer uma avaliação ou aula experimental podem entrar em contato pelo Instagram @ciateatralcalegari ou pelos telefones (21) 98846-5090 e (24) 99204-0651.