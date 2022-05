Cine Gacemss exibe os filmes Pureza e o Homem do Norte na semana de 26 de maio a 1 de junho

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 15:33 horas

Volta Redonda- O Cine Gacemss continua agradando o seu público e está com duas grandes sugestões para a programação de 26 de maio a 1 de junho.

Lembrando que no domingo, dia 29, não haverá exibições.

Filme: “PUREZA”

Sessão: 18h30 (dia 29 não teremos sessão)

Duração: 1h41

Nacionalidade: Brasil

Drama / Biografia

Classificação: 14 anos

Sinopse: O filme é baseado na história real de Pureza Lopes Loyola. Na trama, Pureza (Dira Paes) é uma mãe solo que mora com seu filho, Abel (Matheus Abreu), em uma pobre região do Maranhão. Descontente com a vida que levam, o jovem resolve deixar o local para buscar emprego em um conhecido garimpo, com a promessa de dar uma vida melhor para a matriarca. Após meses sem notícias do filho, Pureza resolve sair em busca do rapaz. Durante a jornada, ela encontra uma fazenda que emprega um sistema de aliciamento e cárcere de trabalhadores rurais, a famosa escravidão moderna. Ainda à procura do filho, ela passa a trabalhar neste lugar, testemunhando o tratamento brutal sofrido pelos empregados, além do desmatamento ilegal de florestas. Lutando contra um sistema perverso e poderoso, esta batalhadora mulher enfrentará a tudo e todos que ficarem à sua frente, sempre com uma fé religiosa inabalável e a esperança de encontrar o filho.

Trailer: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-266248/trailer-19566744/

Filme: “O HOMEM DO NORTE”

Sessão: 20h30 (dia 29 não teremos sessão)

Duração: 2h17

Nacionalidade: EUA

Ação / Histórico

Classificação: 18 anos

Sinopse: Baseado na obra de Shakespeare, Hamelt e a lenda viking de Amelth, O Homem do Norte segue uma história de vingança e loucura de um príncipe. Se passando no ápice da Landnámsöld, no ano de 914, o príncipe Amleth (Alexander Skarsgård) está prestes atingir maioridade e ocupar o espaço de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Hawke), que acaba sendo brutalmente assassinado. Amelth acaba descobrindo que seu tio é o culpado, mas sem sequestrar a mãe de Amleth primeiro. O menino então jura que um dia voltaria para vingar seu pai e matar seu tio. Vinte anos depois, agora Amleth, um homem viking que sobrevive ao saquear aldeias eslavas, conhece uma vidente. Ela por sua vez o lembra que chegou a hora de cumprir a promessa que fez há muito tempo atrás: salvar sua mãe, matar o tio e vingar o pai. O ex-príncipe então parte para uma odisseia em busca do tio.

Trailer: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-278182/trailer-19566277/