Cine Gacemss promove sorteio de ingressos a partir de segunda-feira

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2022, 17:38 horas

Sorteio acontecerá todas as segundas e quintas

Com a volta do Cine Gacemss, após dois anos fechado, o Diário do Vale apresenta uma novidade: uma parceria para levar todos de volta ao cinema. Toda semana serão sorteados ingressos para as sessões de todos os dias!

Por sorteio, serão um total de 120 ingressos, distribuídos nas duas redes sociais do jornal, sendo 40 por dia, distribuídos metade para cada sessão dos filmes em exibição.

Os sorteios serão realizados as segundas e quintas, ao meio dia, através do Instagram e do Facebook, onde o post será feito e todos poderão participar.

A volta acontecerá seguindo os protocolos de segurança contra a Covid, com distanciamento, álcool a disposição, uso de máscara e apresentação obrigatória do cartão de vacina.

O primeiro sorteio será na segunda-feira e cada ganhador terá direito a um par de ingressos.

Confira abaixo a programação do dia 10 ao dia 16:

Sessão: 18h45 – Filme: SPENCER

Classificação: 12 anos

Duração: 1h57

Biografia /Drama

SINOPSE: Spencer é um longa cujo título faz referência ao sobrenome de solteira de Diana. Se passando nos anos 1990, Diana passa o feriado do Natal com a família real na propriedade de Sandringham, em Norfolk, Reino Unido. Apesar das bebidas, brincadeiras e comidas que Diana já sabe o script da realeza, mas esse final de ano vai ser diferente. Após rumores de traição e de divórcio, a princesa se vê em um impasse quando percebe que seu casamento com Príncipe Charles já não está dando mais certo e nunca dará, já que o príncipe ama somente Camilla Parker Bowles, mesmo com os dois filhos, portanto ela decide o deixar. Após o pedido, Diana se vê atormentada pelo fantasma da ex-rainha Ana Bolena, também deixada de lado pelo marido. Spencer é apenas uma especulação do que pode ter acontecido durante esses turbulentos dias e noites de paparazzi rodeando sua vida que antecedem o Natal e os seguintes após seu pedido oficial de divórcio.

Sessão: 21h – Filme: O FESTIVAL DO AMOR

Classificação: 12 anos

Duração: 1h28

Comédia / Romance

SINOPSE: Em O Festival do Amor, acompanhamos Mort Rifkin (Wallace Shawn), um crítico de cinema que viaja para Espanha, convencido por sua esposa Sue (Gina Gershon), uma assessora de imprensa de um jovem cineasta francês (Louis Garrel), para acompanhar o festival de cinema de San Sebastian. Rifkin sente ciúmes da relação de sua esposa com o diretor francês e desconfia que os dois tem um caso. Porém, ele mesmo se vê interessado em uma jovem espanhola. Esses relacionamentos extraconjugais acabam influenciando consideravelmente a dinâmica do casamento dos dois. Além das tensões românticas, o filme explora um debate sobre os caminhos do cinema, entre as manifestações políticas e a arte, ressaltando as posições e divergências dos personagens acerca do assunto.