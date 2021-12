Cine Nove de Abril exibirá filmes da Cia Calegari neste sábado, dia 18

Matéria publicada em 17 de dezembro de 2021, 18:41 horas

Volta Redonda- Após serem exibidos no Cine Show no último fim de semana, durante o Barra Mansa Festival de Cinema, os curtas-metragens da Cia Teatral Calegari estarão em cartaz no Cine Nove de Abril, em Volta Redonda, neste sábado, dia 18. Os filmes “Em Nome Dele”, Timeline – “O Que Ninguém VÊ” e “Anna” serão exibidos no período das 18h30min às 19h45min e a entrada será liberada para o público.

De acordo com o ator Danilo Calegari, diretor da companhia, os alunos produziram os três curtas-metragens, em um trabalho que envolveu mais de 50 atores nos processos de direção, atuação, edição e toda a apresentação gráfica das obras.

“Estamos muito felizes com mais essa oportunidade e com parceria com o Cine Nove de Abril, por meio do Giovanni Citelli, que nos dará a chance para que os filmes alcancem um público ainda maior. O Cine Nove de Abril tem uma capacidade grande, os atores vão poder convidar mais pessoas e a nossa intenção é lotar a sala para que todos vejam o trabalho excepcional que eles fizeram” disse o diretor.

Serviço:

Exibição dos filmes da Cia Calegari neste sábado (18), no Cine Nove de Abril

Filme: Em nome dele

Horário: 18h30min

Filme: Timeline

Horário: 19 horas

Filme: Anna

Horário: 19h45min